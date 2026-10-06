Herausragender Einsatz für das soziale Berlin

Auch in diesem Jahr hat der Paritätische Berlin mit der Verleihung der Ehrennadeln das unermüdliche Engagement von 25 Menschen gewürdigt, die sich seit Jahrzehnten für das Gemeinwohl starkmachen. Diese Auszeichnung stellt den unbezahlbaren Wert der Freiwilligenarbeit ins Rampenlicht, die das Fundament für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Stadt bildet. Unter den Ausgezeichneten sind auch zwei engagierte Persönlichkeiten des Unionhilfswerks Landesverband Berlin e. V. , Josef Juchem und Peter Sonnenberg.



Brückenbauer in die digitale Welt: Josef Juchem mit Ehrennadel ausgezeichnet



Seit 2009 engagiert er sich im Bezirksverband Spandau – seit 2022 als dessen Vorsitzender. Darüber hinaus ist er als stellvertretender Landesvorsitzender des Unionhilfswerk Landesverbands e.V. aktiv.



Joseph Juchems besonnene, entspannte Art schafft Vertrauen, sein Humor steckt an – auch wenn es darum geht, ältere Menschen sicher durch den digitalen Wandel zu begleiten und Einsamkeit zu verhindern. Josef Juchem redet nicht nur über Teilhabe, er packt an: Er programmierte eine eigene Software, um die Vereinsarbeit zu erleichtern, und gibt geduldig Digital-Schulungen für Seniorinnen und Senioren. Wer zu krank oder mobil eingeschränkt ist, um zu den Kursen zu kommen, den besucht er zu Hause. Mit unendlicher Geduld und Leidenschaft nimmt er älteren Menschen die Angst vor dem Smartphone oder Computer und schenkt ihnen damit ein großes Stück Selbstständigkeit und Kontakt zur Außenwelt zurück.



Oder, wie es Mitmenschen aus seinem Umfeld gern formulieren: „Wenn man sich mit Josef Juchem über die Digitalisierung unterhält, dann merkt man, mit wie viel Leidenschaft und Spaß er bei der Sache ist.“ Mit seinem Einsatz baut er Barrieren ab, verbindet Generationen und macht digitale Chancen im Alter nutzbar.



Josef Juchem selbst sagt:„Es ist unglaublich schön zu sehen, wie die Augen eines älteren Menschen aufleuchten, wenn er das erste Mal per Videoanruf mit den Enkeln spricht. dasa Digitalisierung darf niemanden ausschließen – und wenn jemand nicht zu meinem Kurs kommen kann, dann bringe ich das Wissen eben zu ihm ins Wohnzimmer. Das ist für mich gelebte Mitmenschlichkeit.“



Ein Herz für junge Talente und gelebte Demokratie: Ehrennadel für Peter Sonnenberg



Der zweite Ausgezeichnete aus den Reihen des Unionhilfswerks ist Peter Sonnenberg. Seit 2009 setzt er sich mit unerschöpflicher Empathie und Tatkraft dafür ein, Barrieren abzubauen und Menschen Perspektiven zu schenken. Ob als verlässlicher Schatzmeister der Interessengemeinschaft Inklusives Engagement oder als kooptiertes Mitglied im Landesvorstand – er gibt den sozialen Anliegen der Stadt eine starke Stimme. Sein Herz schlägt besonders für die Jugend: Als einer der ersten Mentoren im Projekt Hürdenspringer begleitete er junge Menschen mit unendlich viel Geduld und Ermutigung auf dem Weg in den Beruf. Zudem organisiert er Jazz-Benefizkonzerte, die Begegnungen stiften und Kultur zugänglich machen. Ob im Verband, im Sprecherrat Neukölln oder als Wahlvorsteher für eine lebendige Demokratie – Peter Sonnenberg hat immer ein offenes Ohr für die Sorgen anderer und schenkt Berlin jeden Tag ein großes Stück Mitmenschlichkeit.



Peter Sonnenberg erklärt: „Junge Menschen brauchen jemanden, der an sie glaubt und ihnen Türen öffnet – sei es durch ein Mut machendes Gespräch auf dem Weg in den Beruf oder durch die Kraft der Kultur. Für mich bedeutet Ehrenamt, Verantwortung für unsere Gesellschaft zu übernehmen und da zu sein, wo Unterstützung gebraucht wird.“



Danke für so viel Herzblut! Mit Geduld, Fachwissen und unendlicher Empathie bauen Josef Juchem und Peter Sonnenberg täglich Brücken – zu den älteren Menschen in der digitalen Welt und zu den Jugendlichen beim Start in die Zukunft. Zwei verdiente Ehrennadeln für zwei wunderbare Menschen, die zeigen, dass Ehrenamt keine Frage der Zeit ist, sondern eine Herzenssache. Wir vom Unionhilfswerk ziehen den Hut vor diesem großartigen Engagement!

(lifePR) (