Gemeinsam mehr Wir: Erlebnisse, die uns bisher verbunden haben
Ob jung oder alt, Mitarbeitende, Angehörige oder Klient*innen – in den vergangenen Monaten haben wir viele unterschiedliche Angebote auf die Beine gestellt. Mal aktiv, mal kreativ, mal einfach gemütlich: Gemeinsam haben wir schöne Momente erlebt, neue Kontakte geknüpft, sind miteinander geradelt, haben gelacht und Erinnerungen geschaffen. So ist aus vielen Einzelnen ein Stück mehr Gemeinschaft geworden – und genau darum geht es bei „Gemeinsam mehr Wir“.
Wenn der Konferenzraum zum Kinosaal wird
Ein großer, kahler Raum. Gefüllt mit grauen Stühlen und hellen Tischen und beleuchtet von grellen Deckenleuchten. Gemütlicher Kinoabend klingt anders.
Doch wenn unsere Teams aus dem Konferenzservice, Facility Management sowie Personalentwicklung & Recruiting an einem Strang ziehen, bewirken sie ein kleines Wunder in unserem Dienstleistungs.Campus: Aus unseren modernen Konferenzräumen wird Dank gemeinsamen Engagements ein einladender Kinosaal – inklusive Leinwand, gemütlichen Sofas und Sesseln und jeder Menge Popcorn.
Und so hieß es bereits zweimal: Licht aus und Film ab!
Im Dezember verwandelte sich einer unserer Konferenzräume in ein gemütliches Winterkino. Bei einem amüsanten Animationsfilm kuschelten sich Kinder und Eltern gemeinsam auf die gemütlichen Sofas, während aus der hinteren Reihe fröhliches Gekicher der Klient*innen und Kolleg*innen zu hören war. Und zwischendurch raschelten leise die Popcorn-Tüten – echte Kinoatmosphäre.
Die gute Stimmung sprach sich rum und beim zweiten Filmabend im März mussten wir unseren Kinosaal bereits vergrößern. Also mehr Sessel aufstellen, noch mehr Popcorn poppen und dann waren wir bereit für die nächste Vorstellung. Das Schönste daran: Bei uns endet der Abend nicht mit dem Abspann. Niemand muss sofort aufspringen und gehen. Wir nehmen uns Zeit, um anschließend noch etwas über den Film zu sprechen und gemeinsame Zeit zu genießen.
Familienspaß im Haus Natur & Umwelt
Ein Oink Oink hier und ein Mümmel Mümmel da – Tiere, Natur und viele Ecken zum Entdecken. Mehr braucht es nicht für einen rundum gelungenen Familienspaßtag. Welch Glück, dass einer unserer 130 Standorte genau das bietet – das Haus Natur & Umwelt der USE.
Gemeinsam luden wir Mitarbeitende und deren Familien zu einem abenteuerlichen Tag in das Haus Natur & Umwelt. Ein kleiner, bunt geschmückter Platz unter dem Pavillon mit Leckereien und Blick auf den Spielplatz wartete bereits auf uns.
Eine Runde austoben auf dem Spielplatz, ein gesunder Snack zum Energietanken, ein bisschen Plausch zwischen den Erwachsenen und schon begann die Hauptattraktion – eine private Tierführung. Hasen streicheln, Schweine füttern und jede Menge Spannendes über Tiere erfahren. Das Ergebnis: leuchtende Kinderaugen und entspannte Erwachsene, die miteinander eine schöne Zeit hatten.
Das Haus Natur & Umwelt – eine klare Empfehlung an unsere Mitarbeitenden und alle Berliner*innen. Wir kommen auf jeden Fall gerne wieder!
Wenn das Tempelhofer Feld zur Rennstrecke wird
Zugegeben, Rennstrecke ist vielleicht etwas übertrieben. Aber beim gemeinsamen Stadtradeln mit Kolleg*innen auf dem Tempelhofer Feld wurde es durchaus sportlich.
Gemeinsam zogen mehrere Wegbegleiter*innen ihre Runden über das ehemalige Flughafengelände und sammelten dabei gemeinsam etwa 150 km für unser Stadtradel-Team. Ob bei kurzen Pausen zwischen den Runden oder einfach beim nebeneinander herfahren – genügend Zeit und Puste für einen Plausch unter Kolleg*innen blieb auf jeden Fall.
Damit das Energielevel oben blieb, organisierte das Team Personalentwicklung & Recruiting noch ein paar sportliche Snacks und Getränke.
Der Spaß geht weiter
Dass bereits so viele Wegbegleiter*innen, Klient*innen und Angehörige bei unseren Aktionen dabei waren, freut uns sehr! Für uns ist das ein schönes Zeichen: Gemeinsam etwas zu erleben, tut gut und verbindet. Deshalb dürfen sich unsere Wegbegleiter*innen auch weiterhin auf viele Angebote und gemeinsame Momente und „Gemeinsam mehr Wir“ freuen!
Auch für die kommenden Monate haben wir wieder viele abwechslungsreiche Aktionen geplant. Wie wäre es z.B. mit einer Lesung der Lieblingsbücher unserer Wegbegleiter*innen oder gemeinsamen Backstunden für einen guten Zweck? Auch eine Wiederholung unserer beliebten Klassiker darf natürlich nicht fehlen: der nächste Unionhilfswerk-Filmabend und weitere Familientage im Haus Natur & Umwelt sind schon in Planung.
Wir freuen uns auf viele Teilnehmende und noch mehr „Gemeinsam mehr Wir!“