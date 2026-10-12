Freiwilligenempfang des Unionhilfswerks: wenn Berlins Demokratie ein Gesicht bekommt
Demokratie lebt vom Mitmachen
Die jüngste Abgeordnetenhauswahl hat es gezeigt – Demokratie lebt vom Mitmachen. Rund 40.000 ehrenamtliche Wahlhelfende sicherten den reibungslosen Ablauf für 1,85 Millionen Berliner Wählerinnen und Wähler. Doch eine demokratische Gesellschaft bewährt sich nicht nur am Wahltag, sondern tagtäglich im Alltag durch die zivilgesellschaftliche Praxis und das Engagement der Menschen vor Ort. Die Demokratie lebt von der kontinuierlichen Beteiligung und dem Einsatz der Menschen, die mitgestalten und Verantwortung für das Gemeinwesen übernehmen.
Engagement als Hafen für Begegnung und Austausch
Engagement kann dabei wie ein Hafen sein, in dem sich verschiedenste Menschen begegnen, einander zuhören und miteinander sprechen. In dem gemeinsam Anliegen, Interessen und eigene Erfahrungen eingebracht werden. In dem Gemeinsames und Neues entsteht und sich Menschen gehalten und getragen fühlen in den Stürmen der Veränderungen.
Menschen können sich beteiligen und ihre Stimme erheben. Es entstehen Beziehungen, Austausch und Impulse für Neues.
Engagierte gestalten Gesellschaft
Lilith Langner, Vorständin der Stiftung Unionhilfswerk Berlin: „Engagierte sind Gestaltende der Gesellschaft. Aus verschiedenen Perspektiven nehmen sie Anliegen in die eigenen Hände und setzen sich für ihre Verwirklichung ein:sei es, sich umeinander zu kümmern und Menschen nicht alleine zu lassen,sei es für ein nachbarschaftliches Miteinander, sei es für ein Leben in Würde bis zuletzt, sei es für die Menschenrechte eines jeden Einzelnen von uns und letztlichsei es für unsere Freiheit und unsere Demokratie.
Im Namen des Unionhilfswerks danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihren gesellschaftlichen Einsatz!“
Soziales Engagement für Teilhabe und Inklusion
Niklas Alt, Referent für Freiwilliges Engagement & Gesellschaftlichen Zusammenhalt des Paritätischen Berlin, würdigte das soziale Engagement ebenfalls: „Das Unionhilfswerk steht für den Einsatz und das Engagement von Menschen, das niemanden ausschließt. Es geht um soziale Teilhabe für alle – egal ob mit Behinderung, in schwierigen Lebenslagen oder im Alter.“ Und auch eine Botschaft an die Politik hatte er dabei: „Für das soziale Engagement brauchen Freiwillige und Ehrenamtliche verlässliche politische Rahmenbedingungen und eine nachhaltige finanzielle Absicherung der Infrastruktur, die sie erst trägt. Dazu gehören auch Ansprechpartner*innen in jedem Einsatzfeld.“
Freiwilligenempfang und Ehrenamtskarte Berlin-Brandenburg
Aktive Freiwillige und Ehrenamtliche aus verschiedensten Einsatzfeldern gaben dem gelebten Engagement beim Freiwilligenempfang ein Gesicht. 15 von Ihnen wurden mit der Ehrenamtskarte Berlin-Brandenburg ausgezeichnet. Unter Ihnen auch Betroffene, die sich durch ein Engagement ihrer eigene Fähigkeiten bewusst wurden und sich eigene Perspektiven erschlossen haben. Weitere Gäste waren die Ansprechpartner*innen der Einsatzstellen und Netzwerk- und Kooperationspartner *innen des veranstaltenden Teams die freiwilligen im Unionhilfswerk.
Gemeinsam für Vielfalt und eine lebendige Demokratie
Daniel Büchel, Leiter des Freiwilligenmanagements: „Wir danken Allen ganz herzlich für Euren großartigen Einsatz! Gemeinsam setzen wir uns für Begegnungen, für ein Miteinander, für soziale Teilhabe, für Vielfalt, für eine offene Gesellschaft und eine lebendige Demokratie ein.“
Rahmenprogramm beim Freiwilligenempfang
Ein buntes Rahmenprogramm mit den stimmungsvollen Klangschleudern , Stand-Up Comedy Andrews, Engagementkino, Hausführung durch den Dienstleistungs.Campus und einer Malaktion im Rahmen von Gemeinsam Mehr Wir sorgte für eine stimmungsvolle und inspirierende Atmosphäre. Das Team der Service Inklusiv gGmbH sorgte für das köstliche Catering.
Förderung und Unterstützung
Der Freiwilligenempfang wurde gefördert durch den Paritätischen Berlin und unterstützt durch den Landesmusikrat Berlin im Rahmen der Wir-Klang-Konzerte.