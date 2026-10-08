Demokratie zum Mitmachen – unser Azubi-Projekt beim Demokratietag 2026

Wir, die fünf Auszubildenden Laura Godzwan, Zahra Raeisi, Veronika Karandiuk und Franziska Maith (Kauffrauen für Büromanagement) sowie Charlotte Pelzer (Veranstaltungskauffrau), durften dieses Jahr im Rahmen unseres ersten gemeinsamen Azubi-Projekts eigene Mitmachaktionen für junge Menschen entwickeln.
Von der ersten Idee über die Planung bis zur Durchführung am Veranstaltungstag übernahmen wir viele Aufgaben selbstständig und konnten dabei eigene Ideen einbringen. Für uns war das ein besonderes Projekt, das wir gerne umgesetzt haben. Ein Azubi-Projekt bedeutet, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und ein Vorhaben nicht nur theoretisch zu bearbeiten, sondern es unter realen Bedingungen umzusetzen. Dabei geht es darum, im Team Lösungen zu finden, Entscheidungen zu treffen, Aufgaben zu organisieren und aus Erfahrungen zu lernen.
Von der Idee zur Aktion
Unser Ziel war es, Demokratie nicht nur zu erklären, sondern sie spielerisch, kreativ und leicht verständlich erlebbar zu machen. Die Angebote sollten insbesondere Kinder, Jugendliche und Familien ansprechen.
Zu Beginn sammelten wir Ideen und verständigten uns darauf, welche Aktionen gut zum Thema Demokratie, zum Stand des Freiwilligenmanagements und zur jungen Zielgruppe passen. Danach planten wir gemeinsam Material, Budget, Gestaltung, Preise und Aufgabenverteilung.
Nicht immer war es leicht, gemeinsame Termine zu finden, da wir unterschiedliche Berufsschultage haben. Gerade deshalb waren gute Absprachen, Verlässlichkeit und eine klare Aufgabenverteilung besonders wichtig. Im Projekt lernten wir, dass sich ein gemeinsames Ziel nur erreichen lässt, wenn alle Verantwortung übernehmen, flexibel bleiben und sich gegenseitig unterstützen.
Drei Aktionen, viele Gespräche
Am Stand des Freiwilligenmanagements setzten wir drei zentrale Mitmachaktionen um:
- Glücksrad: Besucher*innen beantworteten Fragen und kleine Aufgaben rund um Demokratie. Dadurch kamen wir unkompliziert und spielerisch ins Gespräch. Als kleine Überraschung gab es anschließend Gewinne aus unserer Überraschungskiste; einige Besucher*innen konnten zudem Goodie-Bags gewinnen.
- Murmel-Demokratie: Bei der Frage „Was ist dir in Berlin am wichtigsten?“ konnten Besucher*innen mit einer Murmel abstimmen und ihre Meinung sichtbar machen. Zur Auswahl standen kostenloser ÖPNV für Jugendliche, mehr Grünflächen und aktiver Klimaschutz sowie modernere Schulen mit besserer Technik und schöneren Räumen. So entstand im Laufe des Tages ein sichtbares Stimmungsbild. Die Aktion zeigte anschaulich: Jede Stimme zählt – und viele einzelne Entscheidungen ergeben ein gemeinsames Ergebnis.
- Buttonmaschine: Kinder, Jugendliche und Erwachsene gestalteten eigene Buttons mit Bildern, Botschaften und Ideen. Die Aktion bot Raum für Kreativität und sorgte für viele persönliche Gespräche über Demokratie und Mitbestimmung.
177 Menschen machten mit
Unsere Aktionen wurden sehr gut angenommen: Insgesamt erreichten wir 177 Menschen. Zusätzlich wurden 36 Beratungs- und Informationsgespräche am Stand des Freiwilligenmanagements durchgeführt.
Besonders freuten wir uns darüber, dass Besucher*innen unterschiedlichen Alters neugierig auf die Angebote zugingen, mitmachten und ihre eigenen Ideen einbrachten. Das Glücksrad sorgte für viele spontane Gespräche, die Murmel-Demokratie machte unterschiedliche Meinungen sichtbar und die selbst gestalteten Buttons waren für viele ein persönliches Erinnerungsstück an den Tag.
Auch der Austausch mit den anderen Organisationen und Initiativen vor Ort war spannend. Das Mitmachfest zeigte, wie vielfältig demokratisches Engagement in Berlin ist und wie unterschiedlich Menschen dazu eingeladen werden können, mitzumachen.
Was wir mitnehmen
Das Azubi-Projekt war für uns eine wertvolle Erfahrung. Wir lernten, ein gemeinsames Vorhaben eigenständig zu organisieren, Aufgaben sinnvoll aufzuteilen und Verantwortung für einen verbindlichen Termin zu übernehmen. Gleichzeitig erlebten wir, wie wichtig gute Kommunikation, Teamarbeit und Flexibilität bei der Umsetzung eines Projekts sind.
Vor allem nehmen wir mit: Demokratie ist nicht nur ein politisches Thema. Sie wird dort lebendig, wo Menschen ihre Meinung äußern, andere einbeziehen, gemeinsam Entscheidungen treffen und sich engagieren. Genau das konnten wir beim Mitmachfest gemeinsam mit den Besucher*innen erleben.