10 Jahre oskar | freiwilligenagentur – Herz und Motor für das Ehrenamt in Lichtenberg

Dabei ist die Freiwilligenagentur weit mehr als eine Vermittlungsstelle für Ehrenamt. Sie ist Anlaufstelle für Menschen, die sich engagieren möchten, berät gemeinnützige Organisationen beim Freiwilligenmanagement, bietet Fortbildungen und Qualifizierungen an, begleitet Schulen als Kompetenzzentrum für „Lernen durch Engagement“ und schafft Räume für Austausch, Vernetzung und neue Ideen. Mit ihrem Engagement-Finder, persönlichen Beratungsangeboten, Coachings für Engagierte und zahlreichen Projekten unterstützt sie Menschen dabei, sich passend und nachhaltig einzubringen. Gleichzeitig macht sie freiwilliges Engagement im Bezirk sichtbar und stärkt dessen gesellschaftliche Bedeutung.



Als lebendige Drehscheibe bringt oskar engagierte Menschen und gemeinnützige Organisationen zusammen. Von fundierter Beratung und Fortbildungen über intensive Netzwerkarbeit im Freiwilligenrat bis hin zu einer lebendigen Anerkennungskultur reicht das Angebot. Gemeinsam wird so aktiv an einem noch lebenswerteren und familienfreundlicheren Bezirk gebaut – seit nunmehr zehn Jahren.



Dieses zehnjährige Bestehen wurde nun gemeinsam mit vielen Wegbegleiter*innen, Ehrenamtlichen und Kooperationspartner*innen gefeiert. Die oskar-Freiwilligen-Redaktion war dabei und berichtet von einem Fest, das vor allem eines deutlich machte: Wie viele Menschen sich in und für Lichtenberg engagieren – und welche wichtige Rolle die Freiwilligenagentur dabei seit einem Jahrzehnt spielt.



Erinnerungen und Gespräche



Gekommen waren viele Ehrenamtliche und Unterstützer*innen der Freiwilligenagentur, aber auch ehemalige oskar-Mitarbeiter*innen und die neue Vorständin der Stiftung Unionhilfswerk Berlin. Zu den Gästen gehörten außerdem Politiker*innen, Mitarbeiter*innen des Bezirksamts sowie Vertreter*innen zahlreicher Institutionen und Organisationen, mit denen die Freiwilligenagentur seit vielen Jahren eng zusammenarbeitet. Viele nutzten die Gelegenheit, Erinnerungen auszutauschen und auf gemeinsame Projekte, Erfolge und Begegnungen zurückzublicken.



„Wir als Bezirk sind mächtig stolz auf oskar!“



Der Lichtenberger Bezirksbürgermeister Martin Schaefer dankte in seiner Rede allen oskar-Mitstreiterinnen für die vergangenen zehn Jahre. „Wir als Bezirk sind mächtig stolz!“, sagte er und wünschte oskar für die Zukunft viele weitere engagierte Menschen und für jeden von ihnen das passende Engagement. Freiwilliges Engagement sei auch deshalb wichtig, „weil es uns verbindet – bei allem, was uns in der aktuellen Zeit trennt.“



Seine Worte unterstrichen, welchen Stellenwert die Freiwilligenagentur inzwischen für den Bezirk hat: als Ansprechpartnerin für Engagierte, als verlässliche Partnerin für Vereine und Initiativen und als Impulsgeberin für eine lebendige Zivilgesellschaft.



„Sie machen Lichtenberg jeden Tag etwas besser.“



Lilith Langner, Vorständin der Stiftung Unionhilfswerk Berlin, hob hervor, wie viel Neues in den vergangenen zehn Jahren entstanden ist – vom Aufbau des Kompetenzzentrums „Lernen durch Engagement“ über zahlreiche Projekte bis hin zur oskar | galerie, die sich als Kunstort in Lichtenberg etabliert hat. All diese Angebote tragen dazu bei, Menschen miteinander zu verbinden und gesellschaftliche Teilhabe zu fördern.



Dabei bleibe die Qualität der Arbeit stets sehr hoch. Das zeige sich auch daran, dass der oskar | freiwilligenagentur Anfang 2026 zum wiederholten Mal das bagfa-Qualitätssiegel verliehen wurde. Ihr schönstes Lob war sicherlich: „Sie, das oskar-Team, und die vielen Engagierten machen Lichtenberg jeden Tag etwas besser.“



Ein Ort für Begegnungen und Austausch



„Bei oskar werden nicht nur Engagements vermittelt“, betonte die oskar-Projektleiterin Rita Spreigl. Die Freiwilligenagentur begleitet Menschen oft über viele Jahre hinweg – von der ersten Beratung bis zu neuen Ideen und Projekten, die gemeinsam mit Engagierten entstehen. Zusätzlich sei die Einrichtung ein Ort zum Zusammenkommen, für Austausch sowie für Ideen und Projekte, die das Miteinander im Bezirk stärken und aktiv mitgestalten.



Genau darin liegt ihre besondere Bedeutung: Sie bringt Menschen zusammen, eröffnet Möglichkeiten, sich einzubringen, und sorgt dafür, dass freiwilliges Engagement in Lichtenberg sichtbar bleibt und weiter wächst. Nach zehn Jahren ist die oskar | freiwilligenagentur damit längst zu einer festen Größe im Bezirk geworden – und wird auch künftig Herz und Motor des Ehrenamts in Lichtenberg sein.

(lifePR) (