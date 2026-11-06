Wechsel in der Geschäftsführung der prokiba

Nach sieben Jahren endet für Ingo Strugalla, Geschäftsführender Vorstand der Stiftung Schönau aus Heidelberg, seine zusätzliche Tätigkeit als Geschäftsführer der prokiba (Gesellschaft für Projektentwicklung und Projektsteuerung für kirchliches Bauen in Baden mbH) in Karlsruhe. Gemeinsam mit Jochen Rapp von der Evangelischen Landeskirche in Baden hat er die Entwicklung der prokiba in dieser Zeit maßgeblich vorangetrieben. Neuer Geschäftsführer ist Jan Hermann.



Die Evangelische Landeskirche in Baden und die Stiftung Schönau haben die prokiba 2011 gemeinsam gegründet. In den ersten Jahren wurde das Unternehmen von eigenen Geschäftsführern geleitet. Seit 2019 führten Ingo Strugalla und Jochen Rapp die prokiba gemeinsam. Sie hat sich zwischenzeitlich zu einem anerkannten Partner für die strategische Entwicklung kirchlicher Immobilien entwickelt. Zu den prägenden Projekten zählt das Liegenschaftsprojekt der Evangelischen Landeskirche in Baden, bei dem mehr als 2.100 Gebäude in 24 Kirchenbezirken untersucht und bewertet wurden.



„Die Zeit bei der prokiba war für mich intensiv und erfolgreich. Mein besonderer Dank gilt Jochen Rapp für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie dem gesamten Team für das Engagement. Gemeinsam konnten wir wichtige Grundlagen dafür schaffen, kirchliche Immobilien strategisch und wirtschaftlich zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Jan Hermann wünsche ich für seine neue Aufgabe viel Erfolg, unternehmerischen Mut und eine glückliche Hand bei den kommenden Entscheidungen“, sagt Ingo Strugalla.



Jan Hermann bringt Erfahrung sowohl im kirchlichen Immobilienmanagement als auch in Finanzfragen mit. Zuletzt leitete er das Referat Haushalt und Steuern der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Zuvor war er unter anderem im Immobilienmanagement und in der Beratung von Kirchengemeinden und Kirchenbezirken tätig.



Mit dem Wechsel in der Geschäftsführung endet die operative Tätigkeit von Ingo Strugalla für die prokiba. Die Stiftung Schönau konzentriert sich damit wieder auf ihre Rolle als Gesellschafterin. Ingo Strugalla wird ihre Interessen auch künftig als Gesellschaftervertreter wahrnehmen und die weitere Entwicklung der prokiba in dieser Funktion begleiten.

(lifePR) (