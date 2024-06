„Was auf Sozialarbeiter:innen in der Praxis wirklich zukommt"

Im Gespräch mit Sonja Howard beschreibt Verena Emmer* auf was zukünftige Sozialarbeiter:innen im Studium nicht unbedingt vorbereitet werden - von den Dynamiken am Familiengericht bis hin zum Selbstschutz im Umgang mit häuslichen Gewalttätern. Und was braucht es eigentlich, abgesehen von der Fachlichkeit, für wirklich gute Arbeit im Kinderschutz?*Name aus Datenschutzgründen geändert