Sexuelle Gewalt durch Frauen? Ein blinder Fleck!

Jelena Gerke ist Psychologin und seit 2016 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universitätsklinikum Ulm. Sie forscht u.a. zum Thema sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen mit dem Fokus auf Frauen, insbesondere Mütter, als Täterinnen. Im Gespräch mit Jerome Braun wird deutlich, dass es in diesem Themenfeld noch einige „blinde Flecken“ gibt, die es sowohl in der Forschung wie in der Praxis zu bearbeiten gilt. Vor allem braucht es aber eine breite gesellschaftliche und professionelle Haltung, die anerkennt, dass sexualisierte Gewalt auch von Frauen, und so auch Müttern, ausgehen kann, denn „was Männer können, können auch Frauen“.