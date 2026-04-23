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Ansprechpartner:in Frau Vanessa Breinich +49 721 66985659
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Reflexion vor Resignation: Tägliche Herausforderung in der sozialen Arbeit

(lifePR) (Karlsruhe, )
In dieser Podcastfolge steht die pädagogische Zusammenarbeit im Team im Mittelpunkt – ein zentrales Element für Qualität, Professionalität und Wohlbefinden in der sozialpädagogischen Arbeit. Wir sprechen darüber, wie Teams in Kitas, Schulen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe ihre Arbeit reflektieren, Konflikte konstruktiv lösen und gemeinsam Verantwortung für schwierige Fälle übernehmen können. Ein besonderer Fokus liegt auf den Instrumenten Supervision, Teamentwicklung und Fallbesprechungen: Was genau unterscheidet sie, wie ergänzen sie sich, und welchen Beitrag leisten sie zur professionellen Haltung und zum Kinderschutz? Die Folge lädt dazu ein, die eigene Teamkultur kritisch zu hinterfragen und neue Impulse für eine offene, wertschätzende und resiliente Zusammenarbeit zu gewinnen.

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