Mein Versteck – Meine Geschichte

Der letzte Ton verklingt und die erzählten Geschichten hallen nach. Dieser Satz gilt ganz besonders für die Geschichte, die uns der Pop-Künstler Pascal Blenke anvertraut. Es ist seine Geschichte, die er berührend und musikalisch exzellent in dieser Folge erzählt. Eindrucksvoll ist auch der persönliche und offene Umgang von Pascal mit seiner Betroffenheit und seine Aufforderung an die Menschen in Zukunft noch mehr hinzuschauen und hinzuhören. Mit seiner positiven Art gelingt es dem Singer-Songwriter Betroffenen von Se* Gewalt Mut zu machen und Menschen zu sensibilisieren. Eine spannende Folge des Kinderschutzpodcast oder auch als Video in der neuen Reihe „Unter4Augen“ der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel. Der Song „Mein Versteck“ ist LIVE von ihm in dieser Folge zu hören!Mehr zum Künstler und wie Sie an den Song gelangen unter: www.pascal-blenke.de