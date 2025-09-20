Löwenstarker Aktionsplan: Lions 111-SN und Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel schützen Kinder vor sexualisierter Gewalt
Die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel setzt das erfolgreichen Kita-Präventionsprogramm „Starke Kinder Kiste!“ seit 2019 bundesweit um. Bislang konnten mehr als 2.100 Kitas und mehr als 200.000 Kinder damit erreicht werden. Durch den gemeinsamen Aktionsplan werden alle Clubs im Lions-Distrikt 111-SN ermutigt, die „starke“ rote Kiste vor Ort bei Kitas bekannt zu machen und die Finanzierung zu übernehmen, damit möglichst viele neue Kitas das Programm nachhaltig umsetzen. Im Neckar-Odenwald-Kreis haben die Lions Clubs ElzNeckar, Madonnenland und Kleiner Odenwald bereits mit 9 Kisten die Kinder von über 25 Kindergärten unterstützt.
Das Projekt wirkt dreifach: bei den Kindern, bei den Eltern und bei den pädagogischen Mitarbeitenden, die sich intensiv mit den Schutzkonzepten ihrer jeweiligen Einrichtungen beschäftigen. Die „Starke Kinder Kiste“ und das dahinterstehende Echte Schätze-Präventionsprogramm vom Institut Petze in Kiel besteht aus umfangreichem Material, unter anderem Mini-Büchern für jedes Kind und einer Schulung für die Fachkräfte. Die „Starke Kinder Kiste“ richtet sich an Kitas damit Fachkräfte und Eltern frühzeitig mit Prävention und Ich-Stärkung aller Kinder beginnen können.
„Kinder werden spielerisch und mit viel Freude am Entdecken des eigenen Körpers mit den eigenen Grenzen und Gefühlen vertraut und sprechfähig gemacht“, sagt Jerome Braun, Geschäftsführer der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel und Initiator des Projektes „Starke Kinder Kiste“.
Braun ergänzt: „ich freue mich sehr über die flächendeckende Zusammenarbeit mit den Lions durch unseren ‚löwenstarken Aktionsplan für starke Kinder‘ den damit werden noch mehr Kinder vor dem Eintritt in die Grundschule mit dem Programm gearbeitet haben und die wichtigen Präventionsprinzipien, wie z.B. „mein Körper gehört mir.“, „ich kann meinen Gefühlen vertrauen“ oder „ich hole mir Hilfe“ eingeübt haben.
Häufig beginnt sexueller Missbrauch schon im Vorschulalter. Deshalb ist es wichtig, Kinder so früh wie möglich zu informieren und stark zu machen. Kitas sind neben der Familie die erste Sozialisationsinstanz und sehr gut geeignet, den Schutz vor sexualisierter Gewalt und Grenzverletzungen zu verbessern.
Falko R. Loy, Distriktbeauftragter für das Projekt sagt: „Die ‚Starke Kinder Kiste‘ vermittelt Kindern u.a. wie sie selbst Grenzen setzen können. Das Programm stärkt ihren Selbstwert und dadurch können Sie besser geschützt werden. Aus diesem Grund unterstützen wir Lions dieses wichtige Präventionsprogramm aus voller Überzeugung."
Jetzt geht es darum Lions-Clubs und Kitas zusammen zu bringen um gemeinsam die „Starke Kinder Kiste“ im Rahmen dieses Aktionsplanes umzusetzen.
Prof. Dr. Martin Storck, Distrikt Governor des Lions Distrikts 111-SN ergänzt: „Wenn wir als Lions Verantwortung für unsere Gesellschaft übernehmen wollen, müssen wir bei den Kleinsten anfangen – mit echter Prävention, die Kinder stark macht, bevor etwas passiert. Die ‚Starke Kinder Kiste‘ ist dafür das richtige Werkzeug. Unser Distrikt setzt damit ein klares Zeichen für Kinderschutz mit Weitblick und Herz.“
Informationen zum Projekt, der Kooperation und wie sich Kitas mit Hilfe der Lions-Clubs vor Ort bewerben können, finden Interessierte hier: www.starkekinderkiste.de