KNOWBODY - mit der App entspannt über Sex reden.

Wie bringt man Aufklärung ins 21. Jahrhundert – spannend, interaktiv und wissenschaftlich fundiert? In dieser Folge sprechen wir über KNOWBODY, die App für sexuelle Bildung ab der 6. Klasse. Sie will mehr als nur Wissenslücken schließen – sie will junge Menschen stärken. Im Gespräch mit einer der beiden Gründerinnen Vanessa Meyer, die uns erzählt, wie aus einer Idee ein digitales Werkzeug wurde, das Lehrkräften hilft, Jugendlichen Orientierung gibt und Aufklärung neu denkt. Eine Folge über Konsens, Körperwissen und die Power, sich selbst und andere zu respektieren. Reinhören – für alle, die Schule, Sexualpädagogik und Selbstbestimmung neu denken wollen.