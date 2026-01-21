Kontakt
Ein Herz für Kinderschutz: Weihnachtsspendenaktion von Mauk Gartenwelt zu Gunsten der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel erzielt erneut ein tolles Spendenergebnis, 2.211 Euro für den Kinderschutz.

Bereits seit 2018 spenden die Gartencenter-Filialen in Karlsruhe und Bruchsal der Mauk Gartenwelt pro verkauftem Weihnachtsbaum einen Euro an die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel.

„Wir von der Mauk-Gartenwelt haben Freude daran, gemeinsam mit der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel Kindern zu helfen, damit diesen ein gesundes und sicheres Aufwachsen ermöglicht wird. Wir wollen mit unserem Christbaum-Verkauf in den Filialen Karlsruhe und Bruchsal unseren Beitrag leisten, damit Kinder nicht verloren gehen, getreu dem Motto der Stiftung. Aus diesem Grund haben wir auch vergangene Weihnachten wieder 1 Euro zusätzlich pro verkauftem Baum an Hänsel+Gretel gespendet. Damit sagen wir auch Danke an unsere Kunden für den Kauf ihrer Weihnachtsbäume in unseren Filialen“, sagt Patricia Veér.

Sexuelle Gewalt an Kindern nimmt leider nicht ab und findet zunehmend auch online statt. Deshalb ist es umso wichtiger, Kinder in der Grundschule zu sensibilisieren und stark zu machen. So konnte unsere Stiftung seit 2011 mehr als 110.000 Kinder in Grundschulen mit unserer Präventionsausstellung „Echt Klasse“ erreichen“, sagt Jerome Braun.

