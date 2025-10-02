BBBank unterstützt Neuauflage des Begleitheftes zum erfolgreichen Präventionsprojekt „(K)ein Kinderspiel“ mit 5.000 Euro

Die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel erhält eine großzügige Förderung in Höhe von 5.000 Euro von der BBBank. Die Spende ermöglicht den dringend notwendigen Nachdruck des Begleitheftes zum Präventions-Theaterstück „(K)ein Kinderspiel“, das seit vielen Jahren von der Stiftung begleitet und in enger Zusammenarbeit mit der Polizei Berlin durchgeführt wird.



Das interaktive Theaterstück richtet sich an Grundschulkinder und vermittelt altersgerecht und sensibel wichtige Inhalte rund um das Thema Grenzverletzungen, Gefühle, Nein-Sagen und sexualisierte Gewalt. Bereits seit über 20 Jahren ist das Projekt fester Bestandteil der Berliner Präventionsarbeit an Grundschulen – mit beeindruckender Reichweite: Jährlich werden zwischen 3.000 und 5.000 Kinder erreicht, insgesamt konnten so schon über 45.000 Kinder gestärkt und sensibilisiert werden.



Einen zentralen Bestandteil des Präventionsprojekts bildet das Begleitheft, das Kinder, Lehrkräfte und Eltern beim Nachbereiten der Inhalte unterstützt. Es vertieft das im Stück Erlebte, fördert Gespräche im Klassenverband und ermöglicht es Pädagog:innen sowie Eltern, wichtige Botschaften im Alltag weiterzutragen. Mit dem finanziellen Beitrag der BBBank wird die Neuauflage des Heftes gesichert – und stellt sicher, dass auch in den nächsten fünf bis sieben Jahren viele tausend Kinder in Berlin mit diesem wertvollen Material ausgestattet werden können.



Im Rahmen einer symbolischen Spendenübergabe in Berlin überreichte Herr Marc-André Ehlers von der BBBank den Spendenscheck an die Kinderschutzstiftung. Als besonderes Dankeschön war Florian Stetter, Schauspieler und langjähriger Botschafter der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel, vor Ort. Gemeinsam mit „Huggy“, dem Känguru aus dem Theaterstück, übergab er ein symbolisches Geschenk an Herrn Ehlers – ein Zeichen der Wertschätzung für die kontinuierliche Unterstützung der BBBank.



Jerome Braun, Geschäftsführer der Stiftung, zeigte sich dankbar:

„Wir danken der BBBank herzlich für diese erneute und sehr wirkungsvolle Unterstützung. Mit dieser Hilfe können wir ein bewährtes und besonders wirksames Präventionsprojekt weiterführen – und vielen tausend Kindern in Berlin wichtige Schutzbotschaften mit auf den Weg geben. Denn klar ist: Kein Kind kann sich alleine schützen. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe als Gesellschaft, dafür die Voraussetzungen zu schaffen.“



Die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel engagiert sich seit 1997 bundesweit für den Schutz von Kindern vor Gewalt und Missbrauch – durch konkrete Projekte, Bildungsarbeit und Kooperationen mit Fachkräften, Kitas, Schulen und öffentlichen Einrichtungen.

(lifePR) (