Energieautark im Eigenheim: Wie Familien mit Photovoltaik, Wärmepumpe und Speicher dauerhaft Stromkosten senken
Photovoltaik, Wärmepumpe, Stromspeicher und Wallbox im Zusammenspiel – ein praxisnaher Ratgeber für mehr Unabhängigkeit vom Energiemarkt
Preisschwankungen an der Strombörse, steigende Netzentgelte oder staatliche Ab- und Umlagen gehören wohl eher zu den Faktoren, die der Eigenheimbesitzer kaum kontrollieren kann. Deshalb sollte der Fokus darauf gerichtet sein, sein Eigenheim möglich autark auszurichten.
Realistische Energieautarkie im Alltag
Sein eigenes Haus wirklich autark und unabhängig von der Gesellschaft auszubauen, wird mancherorts versprochen, ist aber unrealistisch. Technisch sicher möglich, aber nur mit sehr hohen Investitionskosten einhergehend. Auch wird zwischen echter Autarkie und bilanzieller Autarkie unterschieden. Von echter Energieautarkie spricht man, wenn ein Gebäude über keinerlei Anschluss an das öffentliche Strom- und Gasnetz verfügt, bilanzielle Energieautarkie sagt, dass man mehr Energie erzeugt, als verbraucht.
Wir möchten hier auf vier wesentliche Bausteine zur Autarkie für Eigenheimbesitzer aufmerksam machen, die immerhin Einsparungen von bis zu 70% der Energiekosten erreichen können.
Der Weg zur Energieautarkie
Bevor wir näher auf die wichtigsten Punkte zu sprechen kommen, sollte eines klar sein: So banal es vielleicht für manche klingen mag, essenziell zur Kostenoptimierung ist eine ausführliche Beratung durch ein Fachunternehmen. Diese Spezialisten erfassen zunächst, welche Energiemenge tatsächlich benötigt wird, welche Verbraucher, zu welcher Zeit in Betrieb genommen werden sollen. Zur optimalen Effizienz gehört, sämtliche Systeme dem individuellen Bedarf jeden Hauses anzupassen.
Mein Strom
PV-Anlagen erzeugen mittels Solarzellen bei Sonnenstrahlung über den photoelektrischen Effekt Gleichstrom. Dieser wird durch einen Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt und kann dann als Energie im eigenen System genutzt werden, in Batteriespeichern zur späteren Nutzung aufbewahrt werden, oder in das öffentliche Netz eingespeist werden. Nachdem Sie sich erfolgreich haben beraten lassen, wissen Sie, welche Art der PV-Anlage, die meiste Effizienz für Ihr Eigenheim verspricht. Die Fachfirma wird Sie ebenfalls über die richtige Dimensionierung Ihrer PV-Anlage beraten.
Meine Wärme
Die aktuell wohl effektivste Technologie zum Heizen des Eigenheims ist die Wärmepumpe. Obwohl es verschiedene Arten von Wärmepumpen gibt, ist die Funktionsweise ähnlich. In einem geschlossenen Kreislauf wird aus Luft, Boden und Wasser Wärmeenergie entzogen, erwärmt damit ein Kältemittel und versetzt es in einen gasförmigen Zustand. Dieses Gas wird durch Zufuhr elektrischer Energie verdichtet. Dadurch steigen der Druck und die Temperatur des Gases stark an. Über einen Kondensator wird die Wärme dem Heizkreis (Heizwasser) zugeführt und beginnt wieder abzukühlen. Das Kältemittel fließt daraufhin durch ein Expansionsventil, welches den Druck senkt, somit das Kältemittel weiter abkühlt und wieder verflüssigt. Dann kann der Prozess von neuem beginnen.
Mit der Wärmepumpe wird nur ca. ein Viertel an elektrischer Energiezufuhr im Vergleich zu herkömmlichen Technologien zur Wärmeerzeugung benötigt. In Kombination mit einer PV-Anlage besteht hier das größte Einsparpotenzial für Hausbesitzer.
Meine Wallbox
Für E-Fahrzeug-Besitzer lohnt sich die Anschaffung einer intelligenten Wallbox. Sie ist nicht nur eine Steckdose zum Aufladen des Wagens. Ihre PV-Anlage produziert bedingt durch die Tageszeit, Jahreszeit und Quantität der Sonneneinstrahlung auch unterschiedliche Mengen an Energie. Morgens und abends sind in der Regel mehr Elektrogeräte im Haushalt in Betrieb, währenddessen tagsüber die PV-Anlage den meisten Strom erzeugt. Intelligente Wallboxen können so programmiert werden, dass für das Laden die höchste Energieeffizienz erreicht wird.
Mein Speicher
Wollen Sie einer Energieautarkie am nächsten kommen, werden Sie eine Investition in einen Batteriespeicher nicht vermeiden können. Dieser bringt aber viele Vorteile. Solarstrom wird durch Sonnenstrahlung produziert, was gleichzeitig aber bedeutet, dass nachts keine, morgens und abends nur mäßig, tagsüber dagegen die meiste Energie erzeugt wird. In dieser Zeit können die Speicher gefüllt werden und in den Stunden des größten Energiebedarfs genutzt werden. Ebenso lässt sich damit das Laden Ihres E-Autos hervorragend planen. Sie sind gegen Stromausfälle gewappnet und müssen nicht das Runterfahren Ihres Routers befürchten.
Erste Schritte in die Unabhängigkeit
Der erste Schritt kann nur heißen: Beratung. Beratung und genaue Planung. Berechnen Sie Ihren konkreten Bedarf an Energie und Autarkie.
