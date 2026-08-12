Über 10.000 Euro für die Kinderkliniken: Benefizkonzert des Musikkorps der Bundeswehr erneut ein voller Erfolg

Seit über 25 Jahren tritt das renommierte Blasorchester zugunsten der Kinderkliniken am Städtischen Klinikum Karlsruhe auf. Jetzt haben die Sponsoren die Erlöse aus dem diesjährigen Benefizkonzert an die Franz-Lust-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, die Klinik für Kinderchirurgie und Kinderurologie sowie die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (KJPP) übergeben.



Petra Görlach von Toto Lotto Baden-Württemberg und Thomas Schroff von der Sparkasse Karlsruhe überreichten ihre großzügige Spende von 4.000 Euro, die sich zusammen mit den Ticketeinnahmen und Spenden der Konzertbesucherinnen und -besucher auf rund 10.700 Euro summiert. Die Einnahmen werden für verschiedene laufende Projekte in den Kliniken eingesetzt, unter anderem für Musik- und Reittherapie.



„Wir freuen uns, auch in diesem Jahr das Klinikum Karlsruhe wieder bei seinem Benefizkonzert unter die Arme greifen zu können“, erklärte Görlach. „Die verschiedenen therapeutischen Angebote der Kinderkliniken zu unterstützen, ist uns eine ganze besondere Herzensangelegenheit“, ergänzte Schroff.



Das Benefizkonzert, das bereits am 10. März im ausverkauften Konzerthaus stattgefunden hatte, begeisterte das Publikum mit einem abwechslungsreichen musikalischen Programm. Rund 60 Soldatinnen und Soldaten unter der Leitung von Oberstleutnant Timor Oliver Chadik boten Highlights der symphonischen Blasmusik, klassische Militärmärsche sowie gehobene und moderne Unterhaltungsmusik dar.



Das Klinikum Karlsruhe bedankt sich bei Toto Lotto Baden-Württemberg und bei der Sparkasse Karlsruhe für die langjährige Unterstützung, sowie bei den Medienpartnern Badische Neueste Nachrichten und BadenTV, die mit ihrer unentgeltlichen Berichterstattung jedes Jahr wesentlich zum Erfolg des Konzerts beitragen.



Die Planungen für das nächste Benefizkonzert sind bereits in vollem Gange. Dieses wird am Dienstag, den 9. März 2027, in der Stadthalle Karlsruhe stattfinden. Der Kartenvorverkauf beginnt im November 2026.

(lifePR) (