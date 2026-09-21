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Wiedersehen nach halbem Jahrhundert: Kurs feiert 50. Jubiläum nach Pflege-Ausbildung am Klinikum Karlsruhe

Pflege damals und heute: 50 Jahre nach dem Abschluss ihrer Pflege-Ausbildung am Klinikum Karlsruhe hat sich ein Kurs nun wiedergetroffen.

(lifePR) (Karlsruhe, )
Ein besonderes Wiedersehen gab es am Freitag am Städtischen Klinikum Karlsruhe: Zwölf ehemalige Schülerinnen und Schüler eines Pflegekurses haben gemeinsam das 50. Jubiläum ihrer Ausbildung gefeiert. Bei dem Treffen tauschten die Männer und Frauen Anekdoten aus und konnten sich bei einer Führung über den Campus des Klinikums einen Eindruck von den aktuellen Gegebenheiten vor Ort verschaffen.

„Es ist etwas ganz Besonderes, nach 50 Jahren an den Ort unserer Ausbildung zurückzukehren. Da werden viele schöne Erinnerungen wach“, berichtet der Organisator des Jubiläumstreffens, Jochen Behret. „Gleichzeitig sind wir auch beeindruckt, wie sehr sich das Klinikum und die Pflege in dieser Zeit verändert haben.“

„Es freut uns sehr, ehemalige Auszubildende auch Jahrzehnte nach ihrem Abschluss wiederzusehen. Die langjährige Verbundenheit zeigt, welchen Stellenwert die Pflegeausbildung an unserem Klinikum für viele Menschen hat. Umso schöner ist es, gemeinsam mit den Ehemaligen zurückzuschauen und gleichzeitig zu zeigen, wie modern und vielfältig die Ausbildung heute ist“, sagt Tim Wirth, Pflegedienstleiter aus dem Geschäftsbereich Pflegedirektion am Klinikum Karlsruhe.

„Unsere gemeinsame Ausbildungszeit hat uns bis heute verbunden. Dass wir dieses Jubiläum gemeinsam am Klinikum Karlsruhe feiern konnten, macht dieses Wiedersehen zu einem besonderen Ereignis“, so Behret.

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