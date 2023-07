Von der Kniearthroskopie bis zur Knieendoprothese

Das Kniegelenk wird für so ziemlich jede Art der Fortbewegung benötigt, egal ob Laufen, Schwimmen oder Fahrrad fahren. Daher ist es nicht überraschend, dass es gelegentlich zu Verletzungen kommen kann. Zu den häufigsten Knietraumata zählen Verletzungen am vorderen Kreuzband, welche beispielsweise während sportlicher Aktivitäten auftreten können.Es gibt aber auch Erkrankungen des Kniegelenks, die durch den Alterungsprozess des Menschen entstehen. Eine degenerative Gelenkerkrankung, welche sich durch Abnutzungserscheinungen am Gelenkknorpel äußert, nennt man Arthrose. Diese Erkrankung kann im fortgeschrittenen Stadium starke Schmerzen und eingeschränkte Beweglichkeit hervorrufen.Im Rahmen des Forum Gesundheit informieren Prof. Dr. Christof Müller, Klinikdirektor, und Dr. Thomas Sroka, Leitender Oberarzt der Klinik für Unfall-, Hand- und Orthopädische Chirurgie am Städtischen Klinikum Karlsruhe zum Thema operative Eingriffe am Kniegelenk. Das Spektrum reicht von der Diagnostik über minimalinvasive, endoskopische Eingriffe bis hin zum künstlichen Kniegelenk, der Knieendoprothese.Die Veranstaltung findet amim Veranstaltungszentrum Haus R statt. Dieses erreichen Sie über den Zentraleingang Haus M, den Nordeingang von Haus M sowie den Eingang von Haus R am Parkplatz in der Franz-Lust-Straße. Hier finden Sie weitere Informationen zu Anfahrt, Parken und einen Lageplan.Das Forum Gesundheit ist kostenfrei und eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.