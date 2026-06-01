Neuer Direktor in der Neuroradiologie am Klinikum Karlsruhe

Das Institut für Neuroradiologie am Städtischen Klinikum Karlsruhe bietet als hochspezialisierter Fachbereich das gesamte Spektrum der neuroradiologischen Diagnostik und Therapie. In enger Zusammenarbeit mit der Neurologischen Klinik und Neurochirurgischen Klinik behandelt das Team akute und chronische Gefäßerkrankungen des Gehirns und des Rückenmarks sowie Tumoren des zentralen Nervensystems.



Dr. Roland Schwab ist spezialisiert auf die Notfallbehandlung von Schlaganfällen und die Therapie von erworbenen und angeborenen neurovaskulären Fehlbildungen. Der 42-Jährige kommt vom Universitätsklinikum Magdeburg, an dem er zuletzt als Leitender Oberarzt der Neuroradiologie tätig war und die Forschungsgruppe für interventionelle Neuroradiologie verantwortet.



„Ich freue mich sehr, dass wir mit Herrn Dr. Schwab eine sehr hohe fachliche Expertise für die weitere Entwicklung der Neuroradiologie an unserem Klinikum gewinnen konnten“, betont der Medizinische Geschäftsführer Prof. Dr. Dr. Martin Holderried. „Gemeinsam mit der Radiologie möchten wir die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den klinischen Fachbereichen weiter stärken und zugleich den weiteren Ausbau moderner neuroradiologischer Versorgungsstrukturen, insbesondere auch im Bereich der regionalen Kooperation und Teleradiologie, unterstützen.“



Dr. Schwab ist Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Interventionelle Radiologie und minimal-invasive Therapie (DeGIR) sowie im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Neuroradiologie (DGNR). Sein wissenschaftlicher Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung neuer therapeutischer Methoden und Materialien für minimal-invasive neurovaskuläre Therapien.



„Am Klinikum Karlsruhe reizen mich die hervorragende Ausstattung der Abteilung im diagnostischen wie im therapeutischen Bereich sowie die enge Zusammenarbeit mit den Kopfkliniken, insbesondere der Neurologischen Klinik und der Neurochirurgischen Klinik, unter dem Dach des Karlsruher Neurozentrums“, sagt Dr. Schwab. „Ich freue mich sehr, die Neuroradiologie im Sinne der Patientinnen und Patienten weiterzuentwickeln.“

(lifePR) (