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Ansprechpartner:in Herr Oliver Stilz +49 721 9741137
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Neue Anmeldung für Notfallpatienten – exklusive Einblicke in neue Räume der Notaufnahme

(lifePR) (Karlsruhe, )
Mehr als 200 Menschen werden täglich in der Zentralen Notaufnahme am Klinikum Karlsruhe behandelt. Um den Patientinnen und Patienten eine bestmögliche Notfallversorgung zu bieten, wird die Notaufnahme schrittweise modernisiert.

Nachdem Teile der Notaufnahme bereits im vergangenen Jahr in einen neuen Bereich umgezogen sind, wird nun der zweite Teilbereich geöffnet. Herzstück der Räumlichkeiten ist der neue Anmeldebereich für die Patientinnen und Patienten.

Der Umbau fand im laufenden Betrieb der Notaufnahme statt. Durch ein neues Baukonzept konnte das Projekt fast zwei Monate früher als geplant fertiggestellt werden.

Ende September soll der neue Bereich in Betrieb gehen. Damit Sie bereits vorab die neue Anmeldung besichtigen und exklusive Einblicke in die neuen Räume erhalten können, laden wir Sie herzlich ein für

Dienstag, 22.9.2026, um 10 Uhr
Treffpunkt: Veranstaltungszentrum in Haus R
Moltkestraße 90, 76133 Karlsruhe.

Vor Ort stehen Ihnen als Gesprächspartnerinnen und -partner zur Verfügung:
  • Bettina Lisbach, Erste Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende
  • Prof. Dr. Dr. Martin Holderried, Medizinischer Geschäftsführer
  • Markus Heming, Kaufmännischer Geschäftsführer
  • Dr. Björn Bergau, Leiter Integriertes Notfallzentrum
  • Stefan Binder, Leiter Abteilung Planung und Bau
  • Liliia Muzyka, Projektleiterin, Abteilung Planung und Bau
Bitte geben Sie uns bis Montag, 21.9.2026 ein Feedback an kommunikation@klinikum-karlsruhe.de, ob Sie den Termin wahrnehmen werden. Hier finden Sie weitere Informationen zu Anfahrt, Parken und einen Lageplan.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und Ihre Berichterstattung.

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