Modernste Diagnostik und Therapie bei Darmkrebs
Darmkrebs früh erkennen, modern behandeln: Experten berichten über Diagnostik, Therapie und Interdisziplinäre Pflege im Forum Gesundheit am Klinikum Karlsruhe
Darmkrebs zählt zu den häufigsten Tumorerkrankungen. Eine frühzeitige Diagnose steigert die Chancen auf Heilung jedoch enorm. Im Forum Gesundheit am 18. März stehen deshalb zukunftsweisende Verfahren in der Diagnostik und Therapie sowie die spezialisierte Pflege und interdisziplinäre Zusammenarbeit im Mittelpunkt.
Gastroenterologe Dr. Victor J. Keim, Oberarzt in der Medizinischen Klinik II, gibt aktuelle Empfehlungen zur Darmkrebsvorsorge und zeigt Möglichkeiten auf, das eigene Krebsrisiko zu senken.
Der stellvertretende Leiter des Darmkrebszentrums Dr. Frieder Pullig erklärt, was Patientinnen und Patienten nach der Diagnose Darmkrebs im Krankenhaus erwartet.
Einblicke in die Betreuung und interdisziplinäre Zusammenarbeit aus Sicht der spezialisierten Pflege gibt Ines Klotz, Pflegeexpertin für Darmkrebs.
Anschließend besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 18. März, um 16.30 Uhr im Veranstaltungszentrum Haus R des Städtischen Klinikums Karlsruhe statt. Dieses erreichen Sie über den Zentraleingang Haus M, den Nordeingang von Haus M sowie den Südeingang von Haus R am Parkplatz in der Franz-Lust-Straße. Hier finden Sie weitere Informationen zu Anfahrt, Parken und einen Lageplan.
Das Forum Gesundheit ist kostenfrei und eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.