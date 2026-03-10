Kontakt
Modernste Diagnostik und Therapie bei Darmkrebs

Darmkrebs früh erkennen, modern behandeln: Experten berichten über Diagnostik, Therapie und Interdisziplinäre Pflege im Forum Gesundheit am Klinikum Karlsruhe

Im Forum Gesundheit am 18. März im Klinikum Karlsruhe informieren Expertinnen und Experten aus den Bereichen Gastroenterologie, Chirurgie und Pflege über Diagnostik und Therapie bei Darmkrebs.

Darmkrebs zählt zu den häufigsten Tumorerkrankungen. Eine frühzeitige Diagnose steigert die Chancen auf Heilung jedoch enorm. Im Forum Gesundheit am 18. März stehen deshalb zukunftsweisende Verfahren in der Diagnostik und Therapie sowie die spezialisierte Pflege und interdisziplinäre Zusammenarbeit im Mittelpunkt.

Gastroenterologe Dr. Victor J. Keim, Oberarzt in der Medizinischen Klinik II, gibt aktuelle Empfehlungen zur Darmkrebsvorsorge und zeigt Möglichkeiten auf, das eigene Krebsrisiko zu senken.

Der stellvertretende Leiter des Darmkrebszentrums Dr. Frieder Pullig erklärt, was Patientinnen und Patienten nach der Diagnose Darmkrebs im Krankenhaus erwartet.

Einblicke in die Betreuung und interdisziplinäre Zusammenarbeit aus Sicht der spezialisierten Pflege gibt Ines Klotz, Pflegeexpertin für Darmkrebs.

Anschließend besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 18. März, um 16.30 Uhr im Veranstaltungszentrum Haus R des Städtischen Klinikums Karlsruhe statt. Dieses erreichen Sie über den Zentraleingang Haus M, den Nordeingang von Haus M sowie den Südeingang von Haus R am Parkplatz in der Franz-Lust-Straße. Hier finden Sie weitere Informationen zu Anfahrt, Parken und einen Lageplan.

Das Forum Gesundheit ist kostenfrei und eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
