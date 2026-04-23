Männergesundheit geht uns alle an
Sie leiden unter häufigem Harndrang oder nachlassender Energie? Sie fühlen sich topfit, aber Ihr PSA-Wert ist erhöht? Viele Männer kennen diese Veränderungen – doch nur wenige sprechen darüber oder wissen, was wirklich dahintersteckt. Dabei gilt: Frühe Information schafft Sicherheit.
Die Urologische Klinik am Städtischen Klinikum Karlsruhe lädt Männer jeden Alters, aber auch ausdrücklich Partnerinnen, Angehörige und Interessierte herzlich ein zur Infoveranstaltung „MannOmann 2026“. Klinikdirektor Prof. Dr. Dogu Teber geht schwerpunktmäßig auf diese Themen ein:
- Prostatavergrößerung – häufig, gut behandelbar und dennoch oft ein Leidensweg.
- Prostatakrebs – wie früherkennen? Zeigt der PSA-Wert, ob ich Krebs habe oder nicht?
- Testosteron – der unterschätzte Faktor für Energie, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität
Erfahren Sie, was heute möglich ist – von der Vorsorge über moderne Diagnostik bis hin zu schonenden Therapien; verständlich erklärt, auf dem neuesten Stand der Medizin und mit ausreichend Zeit für Ihre Fragen.
Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 29. April, um 16.30 Uhr im Veranstaltungs-zentrum Haus R statt. Dieses erreichen Sie über den Zentraleingang Haus M, den Nordeingang von Haus M sowie den Südeingang von Haus R am Parkplatz in der Franz-Lust-Straße. Hier finden Sie weitere Informationen zu Anfahrt, Parken und einen Lageplan.
Das Forum Gesundheit ist kostenfrei und eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.