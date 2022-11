Laufen für den guten Zweck

Förderverein FUoKK übergibt Spende in Höhe von rund 8.200 Euro an die Hämatologische und Onkologische Kinderstation Regenbogen am Klinikum Karlsruhe, die verschiedene Therapieangebote für die kleinen Patienten ermöglicht.



Im Rahmen der Aktion „Laufen mit Herz“ – so heißt ein Spendenmarathon, der verschiedene soziale Projekte unterstützt – hat das Team des Fördervereins zur Unterstützung der onkologischen Abteilung der Kinderklinik Karlsruhe e.V. (FUoKK) in diesem Jahr eine Summe von 8234,52 Euro erzielt. Am 10. November überreichten die Läufer einen symbolischen Spendenscheck an Prof. Dr. Julian Widder, Direktor der Medizinischen Klinik IV am Städtischen Klinikum Karlsruhe.



Vom Erlös soll Kunst- und Maltherapie, Musiktherapie sowie Sport- und Ergotherapie auf der Kinderkrebsstation finanziert werden, die es ermöglicht, die kleinen Patientinnen und Patienten ein Stück weit vom Klinikalltag abzulenken, somit auch psychisch zu unterstützen und sie gezielt in ihrer Kreativität zu fördern.



Das Läuferteam ist bereits zum 14. Mal am Start gewesen. Ludger Ljucovic, Helen und Waldemar Lempart, Iris Malchow und Susanne Vorbrüggen hatten sich durch gemeinsames Training auf den Spendenlauf vorbereitet.



„Wir freuen uns sehr über die Spendenbereitschaft der Menschen. Insbesondere in diesen schweren Zeiten ist dies nicht selbstverständlich“, sagte Klinikdirektor Widder bei der Spendenübergabe in der Kinderklinik. „Lauftraining wirkt sich bekanntlich positiv auf unser Herz-Kreislauf-System aus. Die Teilnehmer der Aktion „Laufen mit Herz“ haben demnach nicht nur unseren Patienten der Onkologischen Kinderstation etwas Gutes getan, sondern auch ihrer eigenen Herzgesundheit“.



Admira Knoll, Vorsitzende des FUoKK bedankte sich auch im Namen der Station S24 beim Laufteam für die großzügige Spende und das Engagement.