Klinikum Karlsruhe verabschiedet Prof. Dr. Peter Reimer

„Mit Herrn Professor Peter Reimer verabschieden wir einen herausragenden Radiologen, der sein Institut fast drei Jahrzehnte geprägt hat“, sagt Bettina Lisbach, Erste Bürgermeisterin der Stadt Karlsruhe und Aufsichtsratsvorsitzende des Städtischen Klinikums Karlsruhe. „Ihm war es immer ein Anliegen, dass Patientinnen und Patienten mit den unterschiedlichsten Erkrankungen hier in Karlsruhe die bestmögliche Diagnose und Behandlung erhalten.“



Prof. Reimer hatte Ende 1999 die Leitung des Instituts übernommen. In der ersten Phase organisierte Prof. Reimer die Transformation von einer komplett analogen Radiologie in eine vollständig digitale moderne Radiologie mit Einführung von Spracherkennung und digitaler Bildarchivierung und-verteilung (PACS) im gesamten Klinikum. Dazu erfolgte unter anderem eine Modernisierung der Schnittbildgeräte und Umbau der Radiologie in der Zentralen Notaufnahme inklusive Platzierung eines CT-Gerätes vor Ort. Seit 2007 arbeitet die Radiologie zu 100 Prozent digital.



Parallel erweiterte Prof. Reimer kontinuierlich das Spektrum diagnostischer Untersuchungen und interventioneller Eingriffe. In Folge dieser Entwicklungen wurden Sektionen für Kinderradiologie und Neuroradiologie eingeführt, der radiologische Dienst mit zunehmender Spezialisierung in einen diagnostischen und interventionellen Hintergrund besetzt und mit Zunahme komplexer interventionellen Eingriffe speziell dem Bereich der interventionellen Onkologie und Embolisationstherapie eigene Betten zugeordnet.



Diese Entwicklung führte mit zunehmender Spezialisierung zur Einführung einer Organ-bezogenen Radiologie, um die fachliche Entwicklung und Betreuung der anderen Fachabteilungen besser abbilden zu können. Parallel wurden neue IT-Lösungen wie auch KI-Applikationen getestet und eingeführt. Aktuell bereitet die Abteilung die Nutzung einer KI-Plattform für individuelle Patientenanfragen vor.



„Herr Professor Reimer hat über all die Jahre die Radiologie am Klinikum Karlsruhe auf höchstem Niveau für unsere Patientinnen und Patienten kontinuierlich weiterentwickelt“, betont die Geschäftsführung des Klinikums Karlsruhe.



Nach dem Studium der Humanmedizin in Köln begann Prof. Reimer seine radiologische Karriere 1986 an der Medizinischen Hochschule Hannover, wechselte in die USA nach Boston an die Harvard Medical School und 1993 an das Universitätsklinikum Münster. 1995 habilitierte er im Fach Radiologie, im Jahr 2000 folgte die außerplanmäßige Professur in Radiologie am Universitätsklinikum Münster. Von 2012 bis 2023 war er unter anderem im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Interventionelle Radiologie, deren Präsident er von 2018 bis 2021 war. Daneben engagiert sich Prof. Reimer seit Jahren in der internationalen Fachgesellschaft CIRSE.



„In meiner Zeit als Institutsleiter hat sich die Radiologie rasant weiterentwickelt und gemeinsam mit meinem Team haben wir mit dem Institut am Klinikum Karlsruhe auf Ballhöhe mit den modernen Entwicklungen gearbeitet“, blickt Prof. Reimer zurück. „Nun freue ich mich darauf, meine bisher stark fremdbestimmte Zeit mehr selbst bestimmen zu können und neben ausgesuchten fachlichen Aufgaben zu kurz gekommenen Dingen wie Familie, Freunden und Hobbies mehr Zeit widmen zu können.“

(lifePR) (