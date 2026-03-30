Klinikhelden freuen sich über 2.000 Euro
Mit ihrer Aufführung von Bachs „Matthäus-Passion“ am 6. März haben das World Doctors Orchestra (WDO) und der Deutsche Ärztechor (DÄC) die Zuhörerinnen und Zuhörer in der Karlsruher Christuskirche begeistert. Die Ticketeinnahmen der Konzerte in Karlsruhe sowie im Kloster Reichenau und in der Friedenskirche Ludwigsburg sind für einen guten Zweck bestimmt – und so freute sich neben dem Friedensdorf International auch der Förderverein Klinikhelden über eine großzügige Zuwendung.
„Mir war wichtig, dass auch ein wohltätiger Verein am Städtischen Klinikum Karlsruhe mit einer Spende beteiligt wird“, sagte Prof. Dr. Martin Storck, Direktor der Klinik für Gefäßchirurgie und Viola-Spieler im WDO, bei der Scheckübergabe. „Nun fließen 2.000 Euro an die Klinikhelden, die damit Projekte und Aktivitäten unterstützen, die unser Krankenhaus zu einem möglichst einladenden und kindgerechten Ort machen.“
Vertreter der Klinikhelden erlebten das Konzert live in der Christuskirche. „Wir waren sehr beeindruckt – von der schieren Anzahl der Mitwirkenden aber insbesondere auch von der Professionalität und der hohen künstlerischen Qualität“, unterstrich Sascha Dennig, Vorstandsvorsitzender des Fördervereins. „Die 2.000 Euro helfen uns sehr bei der Umsetzung unserer laufenden Projekte, beispielsweise der Neuausstattung der Kindernotaufnahme mit Spiel- und Unterhaltungsmöglichkeiten, die die Kinder ablenken und die Wartezeit verkürzen.“
„Das World Doctors Orchestra spielt weltweit Charity-Konzerte und wird in einigen Jahren auch wieder nach Karlsruhe zurückkehren“, verspricht Storck. „Aber es wird auch weiterhin viele andere Benefiz-Konzerte mit anderen Organisationen zugunsten des Klinikums Karlsruhe geben.“
Möchten auch Sie die Projekte der Klinikhelden unterstützen? Dann schauen Sie hier vorbei. Auf der Spendenseite des Klinikums Karlsruhe finden Sie weitere Spendenmöglichkeiten. Informationen zum WDO finden sich hier.