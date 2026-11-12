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Infoabend „Weltpankreaskrebstag 2026“ am Klinikum Karlsruhe

(lifePR) (Karlsruhe, )
Auch dieses Jahr informiert das Pankreaszentrum am Klinikum Karlsruhe anlässlich des internationalen Weltpankreaskrebstags am 19. November mit Fachvorträgen und Fragerunde über die Behandlung und Nachsorge von Krebserkrankungen an der Bauchspeicheldrüse. Erstmals berichten auch zwei Patienten über Ihre Erfahrungen.

Jahr für Jahr erkranken in Deutschland rund 21.000 Menschen an Bauchspeicheldrüsenkrebs, fachsprachlich Pankreaskarzinom genannt. Diese Krebssorte ist nicht nur sehr aggressiv – sie nimmt weltweit zu. Experten gehen davon aus, dass der Bauchspeicheldrüsenkrebs 2030 die weltweit zweithäufigste krebsbedingte Todesursache sein wird.

„Jeden Tag stellen wir uns diesem Krankheitsbild gemeinsam erneut, um für unsere Patientinnen und Patienten das beste Therapieergebnis herauszuholen“, sagt Prof. Dr. Jochen Gaedcke, Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Städtischen Klinikum Karlsruhe. Der Chirurg ist seit vielen Jahren spezialisiert auf die Behandlung des Bauchspeicheldrüsenkrebses.

Im Tumorboard des Tumorzentrums Karlsruhe (CCC) beraten die Teams der Viszeralchirurgie, der Gastroenterologie, Radiologie, Pathologie und der Onkologie interdisziplinär das optimale Vorgehen in jedem einzelnen Fall.

Das Pankreaszentrum am Klinikum Karlsruhe ist seit 2024 von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) zertifiziert. Seitdem wächst das Zentrum kontinuierlich. Neben der klinischen Behandlung spielt hinsichtlich der Lebensqualität der Betroffenen auch die richtige Ernährung eine bedeutende Rolle.

Vor diesem Hintergrund laden die Pankreaskrebs-Spezialisten des Klinikums Karlsruhe am Donnerstag, 19. November, ab 16.30 Uhr zum Weltpankreaskrebstag 2026 ein. Neben Prof. Dr. Gaedcke und Prof. Dr. Liebwin Goßner, Direktor der Medizinischen Klinik II mit den Schwerpunkten Gastroenterologie, Hepatologie und Diabetologie, tragen weitere Expertinnen und Experten u.a. zu den Themen Diabetes und Ernährung vor.

Als erstmalige Besonderheit berichten dieses Jahr zwei Patienten jeweils aus Ihrer Sicht. Anschließend gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Die Veranstaltung findet im Veranstaltungszentrum Haus R statt. Dieses erreichen Sie über den Zentraleingang Haus M, den Nordeingang von Haus M sowie den Eingang von Haus R am Parkplatz in der Franz-Lust-Straße. Hier finden Sie weitere Informationen zu Anfahrt, Parken und einen Lageplan.

Die Veranstaltung ist kostenfrei und eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

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