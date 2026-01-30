Hilfe und Orientierung für Patientinnen, Patienten und Angehörige

Das Städtische Klinikum Karlsruhe ist erneut als selbsthilfefreundliches Krankenhaus ausgezeichnet worden. Das Netzwerk „Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen" verlängerte das Zertifikat jetzt bis zum Januar 2029. Dieses bescheinigt dem Klinikum Karlsruhe, dass es bestimmte Qualitätskriterien zur Selbsthilfefreundlichkeit umsetzt.



„Ich freue mich, dass wir erneut erfolgreich als ‚Selbsthilfefreundliches Krankenhaus‘ zertifiziert worden sind“, betont Elvira Schneider, Pflegedirektorin und Selbsthilfebeauftragte im Klinikum. „Dies zeigt die seit Jahren gute und enge Zusammenarbeit mit den Selbsthilfegruppen und Fördervereinen, die im partnerschaftlichen und regelmäßigen Austausch gelebt wird.“



Zu den acht Qualitätskriterien gehört beispielweise, dass den Selbsthilfegruppen im Klinikum Karlsruhe Räume, Infrastruktur und Präsentationsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Außerdem weist das Klinikum Patientinnen, Patienten und ihre Angehörigen strukturiert und persönlich auf die Angebote der Selbsthilfegruppen hin. Darüber hinaus unterstützt das Klinikum Karlsruhe die Gruppen in ihrer Öffentlichkeitsarbeit.



„Wir gratulieren dem Städtischen Klinikum Karlsruhe herzlich zur erneuten Rezertifizierung als selbsthilfefreundliches Krankenhaus“, bekräftigt Tanja Henkenhaf vom Selbsthilfebüro Karlsruhe. „Das Klinikum versteht Selbsthilfe nicht als Ergänzung, sondern als Partnerin in der Versorgung. Für uns als Selbsthilfekontaktstelle zeigt sich dies in einem engen, regelmäßigen Austausch mit festen Ansprechpersonen sowie in der gemeinsamen Weiterentwicklung von Angeboten für Patientinnen und Patienten.“



In regelmäßigen Qualitätszirkel-Treffen können die Vertreterinnen und Vertreter der Selbsthilfegruppen, der pflegerische und ärztliche Dienst, das Qualitätsmanagement, der Patientenberatungsdienst und die Seelsorge ihre Anregungen einbringen. Daneben bietet das Jahrestreffen im Klinikum verlässlich Raum für den Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Beteiligten.



„Selbsthilfe ist für die Patientenversorgung ein essenzieller Bestandteil, der gerade in Zeiten von knappen Ressourcen eine immer wichtigere Bedeutung einnimmt und vielen Patientinnen und Patienten eine echte Hilfe und Orientierung bietet“, hebt Schneider hervor. „Wir sind froh darüber, dass es Mitmenschen gibt, die sich ehrenamtlich für andere engagieren und sagen DANKE!“



Die Auszeichnung „Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“ wird an Gesundheitseinrichtungen vergeben, die zur Verbesserung der Patientenorientierung die Qualitätskriterien zur Selbsthilfefreundlichkeit in Kooperation mit der örtlichen Selbsthilfeunterstützungsstelle und unter Mitwirkung der regionalen Selbsthilfegruppen umsetzen.

