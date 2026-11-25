S ignal setzen

ignal setzen I nterview mit der Betroffenen führen

nterview mit der Betroffenen führen g ründliche Untersuchung der Verletzungen

ründliche Untersuchung der Verletzungen N otieren und Dokumentieren aller Befunde

otieren und Dokumentieren aller Befunde A bklären der aktuellen Gefährdung

bklären der aktuellen Gefährdung Leitfaden mit Hilfseinrichtungen anbieten.

Die UN-Kampagne „Orange the World“ macht jährlich vom Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November bis zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam. Oft sind medizinische Einrichtungen die erste Anlaufstelle für Opfer von Gewalt jeglicher Art.Auch im Städtischen Klinikum Karlsruhe ist häusliche Gewalt leider kein Sonderfall. „Wir haben trotz hoher Dunkelziffer in der Notaufnahme täglich mit Frauen zu tun, bei denen wir häusliche Gewalt vermuten“, erklärt Banafsche Tajeri Foumani, Pflegefachkraft für Akut und Notfallpflege und Kinderschutzfachkraft im Klinikum Karlsruhe.Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Notaufnahme sind deshalb speziell nach der sogenannten S.I.G.N.A.L.-Leitlinie geschult, dem bundesweiten Standard für den Umgang mit Betroffenen von häuslicher Gewalt. Die Abkürzung steht für die einzelnen Schritte im Leitfaden:„Unsere Teams wissen, wie sie Anzeichen von Gewalt erkennen, medizinisch korrekt dokumentieren und den Betroffenen einen Ausweg zeigen können“, berichtet Charlotte Riexinger, Oberärztin in der Zentralen Notaufnahme. „Betroffene brauchen vor allem Verständnis, Sicherheit und den Zugang zu professioneller Hilfe.“Die Erwachsenen-Notaufnahme im Klinikum Karlsruhe hat als einzige bekannte Klinik deutschlandweit ein spezielles Kinderschutzkonzept, das gewährleisten soll, dass keine Kinder von der jeweiligen Gewaltsituation betroffen sind. Bei jedem Verdachtsfall von häuslicher Gewalt wird deshalb ein sogenannter Child-Check durchgeführt.Oft fällt es zunächst gar nicht auf, wenn Frauen im eigenen Umfeld von Gewalt betroffen sind. Gerade deshalb ist es besonders wichtig, entsprechende Anzeichen zu kennen und zu wissen, wie geholfen werden kann.Warnzeichen können beispielsweise wiederholte Verletzungen sein, für die die Betroffene keine plausible Erklärung geben kann. Wetteruntypische Kleidung, etwa langärmlige Oberteile im Sommer, können dazu dienen, Verletzungen vor Freunden und Verwandten zu verstecken, um Fragen zu vermeiden.Andauernde Angst und Nervosität, ungewöhnliche Stille und Depressionen sind psychische Anzeichen, die bei Opfern von Gewalt auftreten können. Dazu kommt häufig der Rückzug aus dem sozialen Umfeld und kurzfristige Absagen von Verabredungen. Ist der Partner oder die Partnerin gewalttätig, äußert sich das beim Täter häufig durch extremes Kontrollverhalten der Finanzen und der Sozialkontakte des Opfers.Leider ist in den meisten Fällen Geduld gefragt. Viele Betroffene kehren mehrfach zum Täter oder zur Täterin zurück, bevor sie endgültig gehen können.„Wer den Verdacht hat, dass eine Freundin oder Bekannte von Gewalt betroffen ist, sollte ins offene Gespräch mit dem Opfer gehen, ohne Druck auszuüben oder Vorwürfe zu machen. Wichtig ist es, aufmerksam zuzuhören und die Situation ernst zu nehmen, auch wenn die Betroffene ihre Situation herunterspielt“, erklärt Tajeri Foumani.Im Laufe des Gesprächs sollte die Betroffene auf lokale Beratungsstellen, Frauenhäuser und das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ mit der Nummer 116016 hingewiesen werden. Besteht akute Gefahr? Dann am besten sofort den Notruf 112 wählen und aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall den Täter oder die Täterin selbst konfrontieren!