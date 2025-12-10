Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1045449

Städtisches Klinikum Karlsruhe GmbH Moltkestr. 90 76133 Karlsruhe, Deutschland http://www.klinikum-karlsruhe.com
Ansprechpartner:in Frau Maja Funk +49 721 97474758
Logo der Firma Städtisches Klinikum Karlsruhe GmbH

Großer Erfolg beim Deutschen Pflegetag: Mitarbeiterinnen des Klinikums Karlsruhe belegen ersten Platz bei Posteraktion

Innovative Ansätze zur Gewaltprävention in der Intensivpflege: Klinikum Karlsruhe gewinnt beim Deutschen Pflegetag

(lifePR) (Karlsruhe, )
Mit ihrem wissenschaftlichen Poster haben Viktoria Neller, Projektmitarbeiterin bei „Nachhaltig Pflegen im Krankenhaus“ (NapiK), und Natalie Jalowy, Projektlotsin und Pflegefachkraft auf der Intensivstation, einen großen Erfolg errungen. Beim Deutschen Pflegetag haben sie den ersten Platz belegt und sich damit gegen 109 weitere Projektideen durchgesetzt.

Das Siegerposter mit dem Titel „Prävention stärken, Versorgung langfristig sichern“ beleuchtet das sogenannte Safewards-Modell, das ursprünglich für die Psychiatrie entwickelt wurde.

„Das Konzept umfasst evidenzbasierte Interventionen, die Konflikte im klinischen Alltag reduzieren und die Kommunikation zwischen Mitarbeitenden der Klinik und Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörigen verbessern soll“, erklärt Neller. Damit werde die Sicherheit in herausfordernden Situationen für alle erhöht.

Neller und Jalowy stellen mit ihrem Poster dar, wie sich das Konzept an die besonderen Bedingungen der Intensivpflege anpassen lässt. Das Safewards-Modell wird das Team bei der Gewalt- und Konfliktprävention anleiten und unterstützen.

„Besonders auf Intensivstationen prallen komplexe Szenarien, psychische Ausnahmesituationen und der Fachkräftemangel aufeinander. Gewaltvorfälle gegenüber dem medizinischen Personal sind dort keine Ausnahme mehr“, erzählt Jalowy. „Deshalb braucht es neue und moderne Ansätze, die Sicherheit aller Beteiligten zu schützen.“

„Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung beim Deutschen Pflegetag und auf das Engagement, das unsere Mitarbeiterinnen gezeigt haben“, sagt Elvira Schneider, Pflegedirektorin am Klinikum Karlsruhe. „Das Projekt zeigt, wie innovativ und lösungsorientiert unsere Pflege arbeitet. Die positive Beurteilung bestätigt uns darin, solche Projekte weiter voranzutreiben.“

Neben dem Siegerposter haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums Karlsruhe weitere wissenschaftliche Poster eingereicht. Jonas Kunz, stellvertretender Pflegedienstleiter der Kinder- und Frauenklinik, und Jens Krempel, Praxisanleiter in der Zentralen Notaufnahme, haben es mit drei Postern unter die besten 20 geschafft.

Kunz hat ein Poster mit dem Titel „Wissen weitergeben, Zukunft sichern. Generationsübergreifendes Wissensmanagement im SKK“ erstellt, von Krempel stammen sogar zwei Projekte: „Zwischen Blaulicht und Behandlungskabine: Übergabeprozesse in der Schnittstelle Notaufnahme“ und „Die Rolle der Notfallpflege im nicht traumatologischen Schockraum“.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.