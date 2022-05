Freizeitraum für Kinder und Jugendliche erstrahlt künftig in neuem Licht

BBBank fördert Projekt der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum Karlsruhe mit zunächst 2.000 Euro

Billard, Gesellschaftsspiele oder Boxtraining – im Freizeitraum der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Städtischen Klinikums Karlsruhe finden Kinder und Jugendliche Ablenkung von ihrer Erkrankung und ihrer vollstationären oder tagesklinischen Behandlung. Mit einer Spende von zunächst 2.000 Euro beteiligt sich die BBBank jetzt an der Renovierung und Neugestaltung des Raumes.



„Dort haben die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, gemeinsam zu spielen, sich sportlich zu betätigen oder auch einfach nur zu chillen“, beschreibt Klinikdirektor Meike Bottlender den Freizeitkeller der Klinik. „Die Stationen können den Multifunktionsraum aber auch für gemeinsame Gruppenaktivitäten nutzen.“



Nachdem der Raum etwas in die Jahre gekommen ist, wird es neben einer neuen Farbgestaltung einen neuen Bodenbelag, neue Lampen und neue Möbel geben. „Insgesamt haben wir für die Renovierung rund 15.000 Euro veranschlagt“, ergänzt Bottlender.



Die BBBank beteiligt sich über ihr Förderprogramm an der Neugestaltung. „Als große Genossenschaftsbank unterstützen wir – gemeinsam mit unseren Mitgliedern, die am Gewinnsparen teilnehmen – mit jährlich gut 2,5 Mio. Euro bundesweit Projekte aus den Bereichen Bildung, Sport, Kunst, Kultur und Wissenschaft“, erklärt Christian Hilgendorf, zuständiger Anlagespezialist des Private Bankings der BBBank. „Besonders Kinder und Jugendliche liegen uns dabei am Herzen.“



Als Anfangssumme fließen aus diesem Topf 2.000 Euro in die Gestaltung des Freizeitraums. „Wir sind der BBBank und Herrn Hilgendorf sehr dankbar für ihren Beitrag“, betont Klinikdirektor Bottlender. „Wenn das Zimmer fertiggestellt ist, wird es ein moderner, aber auch heimeliger Multifunktionsraum sein, der den Ansprüchen unserer jungen Patientinnen und Patienten gerecht werden wird.“