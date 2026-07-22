Feiern mit Verantwortung: Sicher durch den Festivalsommer

Die Hitzewelle der vergangenen Wochen hat gezeigt, welche Gesundheitsrisiken von der Sonne ausgehen. Bei vielen Festivals gibt es kaum Schattenplätze – dort kommt es schnell zu Sonnenbränden, Dehydrierung und Überhitzung.Festivalbesucherinnen und –besucher sollten deshalb viel Wasser trinken, sich wenn möglich im Schatten aufhalten und leichte, helle Kleidung sowie eine Kopfbedeckung tragen. Auch regelmäßiges Nachcremen mit Sonnencreme ist bei hohen Temperaturen sinnvoll – zum Beispiel an den dm-Sonnenmilchbars.Bier und Cocktail gehört für viele zum Festivalerlebnis dazu – doch der übermäßige Konsum stellt ein massives Gesundheitsrisiko dar.„Alkohol beeinträchtigt schon in geringen Dosen die Wahrnehmung und Reaktionsfähigkeit, was das Risiko von Unfällen und Verletzungen stark erhöht. Zudem steigt die Gefahr von Kreislaufproblemen und Dehydrierung“, sagt Charlotte Riexinger, Leiterin der Traumatologie und Oberärztin im Integrierten Notfallzentrum des Städtischen Klinikums Karlsruhe. Besucherinnen und Besucher sollten deshalb ihre Grenzen kennen und bewusst auf ihren Konsum achten, um ihre eigene Sicherheit und die der anderen zu gewährleisten. Bei Benommenheit, Erbrechen oder Bewusstlosigkeit sollte sofort der Sanitätsdienst verständigt werden, da es sich um eine Alkoholvergiftung handeln könnte.Der Konsum von illegalen Drogen ist grundsätzlich verboten. Sie erhöhen das Risiko für gesundheitliche Notfälle, von Kreislaufproblemen bis hin zu Überdosierungen. Cannabis ist trotz der Legalisierung bei Festivals, und auch bei DAS FEST, verboten.„Verletzungen und Notfälle können durch Überanstrengung oder übermäßigen Alkoholkonsum schnell auftreten“, betont Riexinger. „Es ist wichtig, schnell die Notfalleinsatzkräfte vor Ort zu benachrichtigen, ruhig zu bleiben und Erste Hilfe zu leisten.“Festes Schuhwerk verringert das Risiko, auf unebenem Gelände wie dem Mount Klotz umzuknicken oder zu stürzen.Deshalb sollten Besucherinnen und Besucher des Festivals immer wissen, wo sich die nächsten Notfalleinsatzkräfte befinden. Erste-Hilfe-Zelte sind deutlich sichtbar gekennzeichnet. Bei DAS FEST gibt es am Mount Klotz verteilte SOS-Inseln, damit auch im vollsten Bereich des Geländes eine schnelle Versorgung gewährleistet ist.„Du bist Sicherheit“ – unter diesem Motto hat DAS FEST einen kompakten Sicherheitsflyer veröffentlicht. Er richtet sich an alle Festivalbesucherinnen und -besucher mit einem klaren Appell: Sicherheit ist keine Einbahnstraße. Wer sich informiert und vorbereitet, trägt aktiv dazu bei, dass Veranstaltungen für alle sicherer werden.„Jede und jeder kann dazu beitragen, dass Festivals sicher bleiben“, sagt Markus Wirsch, Projektleiter DAS FEST Karlsruhe und stellvertretender Geschäftsführer der Karlsruhe Marketing und Event GmbH. „Wer weiß, wo sich Notausgänge befinden, wo Erste Hilfe geleistet wird oder wie die Wetterlage aussieht, ist im Ernstfall handlungsfähig – und das kann entscheidend sein.“Der Flyer gibt praktische Tipps zur eigenen Vorbereitung: von geeigneter Kleidung über das Verhalten im Notfall bis hin zur Orientierung auf dem Gelände. Er eignet sich nicht nur für DAS FEST, sondern lässt sich auf viele Festivalformate übertragen.Der Sicherheitsflyer steht online zum Download bereit unter: