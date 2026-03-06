Farbe statt Beton: Schüler verschönern Wände im Klinikum Karlsruhe

Bereits seit 1983 kommen Schülerinnen und Schüler der Karlsruher Draisschule jährlich ins Klinikum Karlsruhe, um die unterirdischen Versorgungsgänge mit Kunst zu beleben. Auch in diesem Jahr sind drei neue Wandgemälde entstanden.



Es ist inzwischen eine über 40 Jahre alte Tradition, dass die Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrgangs der Drais-Gemeinschaftsschule ins Städtische Klinikum Karlsruhe kommen, um ein ganz besonderes Kunstprojekt umzusetzen.



„Dass sich die Schülerinnen und Schüler in ihrem letzten Schuljahr die Zeit für diese besondere Tradition nehmen, freut mich sehr“, erklärt Bettina Lisbach, Erste Bürgermeisterin der Stadt Karlsruhe und Aufsichtsratsvorsitzende des Klinikums Karlsruhe. „Es ist schön zu sehen, dass das Projekt auch nach so vielen Jahren noch weitergeführt wird.“



Das weitläufige Netz unterirdischer Versorgungsgänge bietet eine optimale Leinwand für farbenfrohe Wandgemälde. Rund 230 Bilder sind hier in den vergangenen Jahrzehnten entstanden, die sich teilweise bis über die Decken der Gänge erstrecken. Drei große Landschaftsgemälde zum Thema „Zwischen den Wolken“ sind in diesem Jahr dazu gekommen, die die Schülerinnen und Schüler in langer Arbeit gemeinsam konzipiert und umgesetzt haben.



„Dieses Projekt liegt uns sehr am Herzen“, sagt Prof. Dr. Dr. Martin Holderried, Medizinischer Geschäftsführer des Klinikums Karlsruhe. „Wir freuen uns, dass die Draisschule das Klinikum Karlsruhe auch in diesem Jahr wieder ein Stückchen bunter macht und bedanken uns bei allen Beteiligten für ihr großes Engagement.“



Das Tunnelsystem unter dem Klinikum Karlsruhe ist stark frequentiert: Die Gänge werden für logistische Zwecke, wie beispielsweise zum Wäschetransport, rege genutzt. Aber auch Patientinnen und Patienten können schnell von Station zu Station gebracht werden und dabei die unterirdische Galerie bewundern, die jetzt wieder um ein gutes Stück gewachsen ist.

