Bestnoten in allen Bereichen: Klinikum Karlsruhe gehört bundesweit zu den besten Arbeitgebern für Pflegekräfte

Die Pflege im Städtischen Klinikum Karlsruhe setzt Maßstäbe: Wie eine Studie des stern zeigt, ist das Klinikum einer der besten Arbeitgeber für Pflegekräfte – und das deutschlandweit!



Das Klinikum Karlsruhe beschäftigt aktuell rund 2.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflege- und Funktionsdiensten und ist als Haus der Maximalversorgung einer der größten Arbeitgeber der Region.



Fünf Kategorien hat die Studie des stern insgesamt untersucht: die medizinische Qualität, die Arbeitsbedingungen, die Vergütung, berufliche Perspektiven und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das Klinikum Karlsruhe hat in jedem dieser Bereiche die Bestnote erhalten – als eins von nur acht großen Krankenhäusern bundesweit.



„Die Auszeichnung bestätigt, was wir schon lange wissen: Unsere Pflegekräfte leisten täglich großartige Arbeit. Unsere Aufgabe ist es, ihnen dafür die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu bieten“, sagt Elvira Schneider, Pflegedirektorin im Klinikum Karlsruhe. „Die Bewertung ist auch ein deutlicher Beleg für die tagtägliche Wertschätzung, die wir hier im Klinikum Karlsruhe leben.“



Der stern hat die Studie gemeinsam mit einem unabhängigen Rechercheunternehmen aus München erstellt. Die Krankenhäuser wurden getrennt nach Universitätskliniken, großen Krankenhäusern mit über 400 Betten, kleineren Kliniken, Spezialkliniken und Rehakliniken bewertet.



„Neben fairer Bezahlung und gegenseitiger Wertschätzung sind uns auch die beruflichen Entwicklungsperspektiven besonders wichtig, weshalb wir zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten“, erklärt Schneider. „Das Klinikum unterstützt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dual oder berufsbegleitend studieren oder sich anderweitig innerhalb des Klinikums weiterbilden möchten. Ganz nach dem Motto: (M)ein Klinikum – 1.000 Möglichkeiten!“

