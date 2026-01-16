Beste Versorgung in den ersten 24 Stunden nach der OP

Der Begriff PACU steht für „Postanesthesia Care Unit“, zu Deutsch postanästhesiologische Station. Dort werden bis zu acht Patientinnen und Patienten einer Operation oder einem interventionellen Eingriff für maximal 24 Stunden nach neuesten Methoden behandelt, ehe sie auf eine Normalstation verlegt werden. Die neue Station ist der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin zugeordnet und befindet sich auf der OP Ebene.



„Mit der neuen PACU schaffen wir ein weiteres qualitativ hochwertiges Bindeglied zwischen der Operation und der Normalstation“, freut sich der Medizinische Geschäftsführer Prof. Dr. Dr. Martin Holderried. „So können wir Patientinnen und Patienten in der besonders sensiblen Phase nach einem operativen Eingriff bestmöglich versorgen.“



„Hauptaufgaben des gemeinsamen Teams aus Ärztinnen, Ärzten und Pflegefachkräften sind die intensivierte Überwachung der Vitalparameter und die fachlich versierte Pflege und Therapie während der ersten Stunden nach der OP“, erklärt Prof. Dr. Franz Kehl, Direktor der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin. „Das bedeutet, dass wir Patientinnen und Patienten mit erhöhtem Risiko engmaschig betreuen, um eventuell auftretende Komplikationen wie Blutungen, Schmerzen oder Atemstörungen frühzeitig zu erkennen.“



Dazu zählen das Monitoring von Herzschlag, Sauerstoffsättigung, Atemfrequenz und Blutdruck, die Bestimmung von Laborparametern und Blutgasanalysen, die Überwachung von Verbänden, Sonden und Drainagen sowie die Grundpflege bei Mobilisation, Lagerungen, Ernährung und Ausscheidungen.



„Unser Versorgungsschwerpunkt ist die postoperative Überwachung und fachkundige pflegerische Versorgung nach chirurgischen Eingriffen, bei entsprechenden Vorerkrankungen oder wenn ein Risiko für postoperative Komplikationen besteht“, erläutert Tobias Herrbrich, Pflegedienstleitung der Intensiv- und Intermediate Care-Stationen für Erwachsene. „Dabei übernehmen wir die Patientinnen und Patienten direkt nach dem Eingriff aus dem OP-Bereich.“



Vor der Eröffnung der PACU wurde das Team umfassend vorbereitet. Die Mitarbeitenden erhielten Schulungen in der operativen Intermediate-Care-Versorgung, auf der anästhesiologischen Intensivstation sowie im Aufwachraum. In der Anfangsphase wird das Team zusätzlich von erfahrenen Intensivfachkräften unterstützt.

