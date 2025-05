Beste Versorgung für die Kleinsten: Neu- und Frühgeborene im Fokus des 2. Karlsruher Pädiatrietags

Beim 2. Karlsruher Pädiatrietag am Klinikum Karlsruhe haben sich namenhafte Expertinnen und Experten aus der Neonatologie sowie angrenzenden Fachbereichen über das spannende, vielseitige und anspruchsvolle Gebiet der Neu- und Frühgeborenenmedizin ausgetauscht.



Neben dem intensiven kollegialen Austausch diente die Veranstaltung insbesondere dazu, den Dialog zwischen dem ambulanten und stationären Sektor im pädiatrischen Bereich zu fördern und somit die Versorgung der gemeinsam anvertrauten Früh- und Neugeborenen auch langfristig weiter zu verbessern.



„Neben den klassischen Themen der Neonatologie, zu denen die Atemunterstützung von Frühgeborenen und oder die Langzeitprognose für die Entwicklung der Kinder (Prof. Dr. Dr. Peter Bartmann, Bonn) gehören, haben die Referentinnen und Referenten unter anderem über die Schnittstellen zur Geburtshilfe (PD Dr. A. Hamza, Baden, Schweiz), zur Kinderkardiologie (PD Dr. M. Poryo, Homburg), zur Kinderchirurgie (Prof. Dr. V. Ellerkamp, Karlsruhe) sowie zu akuten Stoffwechselerkrankungen in der Neugeborenperiode (Dr. V. Prietsch, Karlsruhe) gesprochen“, fasste Prof. Dr. Meyer, Direktor der Franz-Lust-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, zusammen. „Ein weiterer Schwerpunkt waren aktuelle Studien- und Forschungsergebnisse, beispielsweise zum Thema der optimalen Sauerstoffgabe (Prof. Dr. Axel Franz, Tübingen) sowie der aktuell empfohlenen Atemunterstützung in der frühen post-natalen Phase bei Frühgeborenen (Prof. Dr. Christoph Härtel, Würzburg). “



Zusätzlich stellte Kerstin Klein, Bereichsleitung in der Franz-Lust-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Städtischen Klinikum Karlsruhe, in ihrem Vortrag das spezielle Karlsruher Neo Konzept zur entwicklungsfördernden Betreuung der Frühgeborenen vor. Es beinhaltet Maßnahmen wie das Kangarooing, bei dem Frühgeborene engen Hautkontakt zu ihren Eltern haben, um ihre Entwicklung zu unterstützen. Das Konzept geht über das übliche „Minimal Handling“ hinaus und zielt darauf ab, Versorgung von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen innerhalb der Kinder- und Frauenklinik interdisziplinär so sanft und entwicklungsfördernd wie möglich zu gestalten.



Die Franz-Lust-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin sowie die Klinik für Kinderchirurgie und Kinderurologie am Klinikum Karlsruhe decken alle Schwerpunkte und Subspezialitäten der Kinder- und Jugendmedizin ab.



Das LEVEL 1-Perinatalzentrum zur Maximalversorgung von Früh- und Neugeborenen vereint funktionell die geburtshilfliche Abteilung der Frauenklinik mit der neonatologischen Abteilung der Kinderklinik.

(lifePR) (