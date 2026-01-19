Kontakt
Bequem vom Auto in die Klinik: Neue Rollstuhl-Leihstation im Klinikum Karlsruhe

Ob für den Weg zur Untersuchung oder beim Verlassen des Klinikums: Eine neue Rollstuhl-Leihstation sorgt ab sofort bereits bei der Ankunft für mehr Mobilität und Sicherheit der Patientinnen und Patienten des Klinikums Karlsruhe.

An der neuen Rollstuhl-Leihstation können Patientinnen und Patienten des Städtischen Klinikums Karlsruhe unkompliziert und rund um die Uhr einen Rollstuhl ausleihen. Die Station ist eine Zusammenarbeit mit der Firma „wheelshare“. Sie richtet sich hauptsächlich an Besucherinnen und Besucher sowie an ambulante Patientinnen und Patienten, die von Angehörigen mit dem Auto an das Klinikum gebracht werden und den Weg in das Klinikum nicht zu Fuß zurücklegen können. 

Die Rollstuhl-Leihstation befindet sich im Parkhaus in der Knielinger Allee gut sichtbar direkt am Aufzug. Die Ausleihe erfolgt direkt vor Ort über einen Bildschirm, der genau erklärt, was zu tun ist. Voraussetzungen für eine Leihe sind das Hinterlegen einer EC-Karte sowie die Angabe einer Handynummer.

Wenn alle erforderlichen Eingaben erfolgt sind, leuchtet eine der vier Docking-Stationen der Rollstühle grün auf, dort kann dann der Rollstuhl aus der Vorrichtung gezogen werden.

Die Nutzung ist für die ersten drei Stunden kostenlos, danach werden stündlich zwei Euro berechnet. Ziel der Station ist es nicht, Einnahmen für das Klinikum zu generieren. Das Hinterlegen einer EC-Karte und die geringe Gebühr dienen vielmehr als Sicherheit, dass die verliehenen Rollstühle auch wieder zur Station zurückgebracht werden.

Mit der Leihstation reagiert das Klinikum Karlsruhe auf wiederholte Engpässe bei den hauseigenen Transportrollstühlen. In der Vergangenheit sind diese häufig verspätet oder überhaupt nicht zurückgebracht worden. Das neue System stellt sicher, dass jederzeit genügend Rollstühle zur Verfügung stehen und diese nach der Nutzung zur Leihstation zurückgebracht werden. Damit werden kostenintensive Neuanschaffungen reduziert.

