Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1050541

Städtisches Klinikum Karlsruhe GmbH Moltkestr. 90 76133 Karlsruhe, Deutschland http://www.klinikum-karlsruhe.com
Ansprechpartner:in Herr Oliver Stilz +49 721 9741137
Logo der Firma Städtisches Klinikum Karlsruhe GmbH

Benefizkonzert in Karlsruhe: World Doctors Orchestra und Deutscher Ärztechor führen Bachs „Matthäus-Passion“ auf

World Doctors Orchestra Konzert am 6. März in Karlsruhe: Unterstützung für Friedensdorf International und Förderverein Klinikhelden

(lifePR) (Karlsruhe, )
Anfang März treten der Deutsche Ärztechor und das World Doctors Orchestra (WDO) zum zweiten Mal gemeinsam auf, um zusammen mit vier Gesangssolisten Johann Sebastian Bachs „Matthäus-Passion“ in der Christuskirche Karlsruhe, im Münster St. Maria und Markus auf der Reichenau und in der Friedenskirche Ludwigsburg aufzuführen.

Die Musikerinnen und Musiker spielen ehrenamtlich und spenden alle einen Beitrag, um gemeinsam mit Sponsoren derartige Projekte zu ermöglichen.

Prof. Dr. Martin Storck, Direktor der Klinik für Gefäßchirurgie im Städtischen Klinikum Karlsruhe, ist seit vielen Jahren Mitglied des WDO mit dem Instrument Viola. Auch Prof. Dr. Katja Lindel, Direktorin der Strahlenklinik, ist in dem Orchester – an der Oboe – aktiv. Das Orchester hat sein 50. Jubiläumsprojekt in Karlsruhe, in den vergangenen knapp 20 Jahren wurden über 2 Millionen Euro gespendet.

Mit den drei Benefizkonzerten in Karlsruhe, Reichenau und Ludwigsburg unterstützen der Deutsche Ärztechor und das WDO die Organisation Friedensdorf International und möchten hiermit einen Beitrag zu Frieden und Völkerverständigung leisten. Ein Teil der Ticketeinnahmen aus dem Karlsruher Konzert fließt zudem an die Klinikhelden: Der Förderverein finanziert Projekte auf den Kinderstationen im Zentrum für Kinder und Frauen und in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum Karlsruhe.

Konzerttermine:
  • Freitag, 6. März 2026, 18:30 Uhr | Christuskirche Karlsruhe
  • Samstag, 7. März 2026, 17:00 Uhr | Münster St. Maria und Markus, Reichenau
  • Sonntag, 8. März 2026, 17:00 Uhr | Friedenskirche Ludwigsburg
Tickets sind im Vorverkauf über Reservix erhältlich.

Mitwirkende:

Mehr als 2.000 Mediziner aus 60 Nationen zählen heute zum WDO. Viermal im Jahr tauschen rund 100 Ärztinnen und Ärzte aus aller Welt ihre weißen Kittel gegen Abendkleid und Frack, um gemeinsam weltweit Benefizkonzerte zu geben. Zu den Aufführungsorten des WDO zählen die Philharmonie Berlin, die Boston Symphony Hall und die Elbphilharmonie Hamburg. Geleitet wird das WDO von seinem Gründer und Dirigenten Prof. Dr. Stefan Willich, der von 1995 bis 2025 Professor und Direktor des Instituts für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie an der Charité – Universitätsmedizin Berlin und von 2012 bis 2014 Rektor der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin war.

Der Deutsche Ärztechor besteht aus einem Zusammenschluss von mittlerweile mehr als 800 sangesbegeisterten und sangeserfahrenen Ärztinnen und Ärzten sowie Angehörigen weiterer medizinischer Tätigkeitsfelder aus allen Teilen Deutschlands und dem nahen Ausland. Mehrmals im Jahr treffen sich Sängerinnen und Sänger aus diesem Pool zu einer intensiven Probenphase, um im Anschluss mehrere Benefizkonzerte zu geben. Dabei kooperierte der Chor u.a. mit dem Deutschen Ärzteorchester, dem European Doctors Orchestra und verschiedenen aus Ärzteorchestern zusammengestellten Projektorchestern. Chorleiterin ist Anja Schlenker-Rapke.

Solisten:
  • Maine Takeda, Sopran
  • Louise Lotte Edler, Alt
  • Fabian Kelly, Tenor
  • Florian Kontschak, Bass
Der Benefizempfänger: Friedensdorf International

Friedensdorf International ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für die medizinische und soziale Unterstützung von kranken und verletzten Kindern aus Krisen- und Kriegsgebieten einsetzt. Die Organisation wurde 1967 gegründet und hat ihren Sitz in Deutschland. Sie ermöglicht es Kindern, die in ihren Heimatländern keine adäquate medizinische Versorgung erhalten können, in Deutschland behandelt zu werden. Mehr Informationen zum Friedensdorf International gibt es hier.

Der Förderverein Klinikhelden wurde Ende 2025 gegründet. Er finanziert Projekte auf den Kinderstationen im Zentrum für Kinder und Frauen und in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum Karlsruhe, die nicht durch die Kostenträger gedeckt sind.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.