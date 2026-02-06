Benefizkonzert in Karlsruhe: World Doctors Orchestra und Deutscher Ärztechor führen Bachs „Matthäus-Passion“ auf

Die Musikerinnen und Musiker spielen ehrenamtlich und spenden alle einen Beitrag, um gemeinsam mit Sponsoren derartige Projekte zu ermöglichen.
Prof. Dr. Martin Storck, Direktor der Klinik für Gefäßchirurgie im Städtischen Klinikum Karlsruhe, ist seit vielen Jahren Mitglied des WDO mit dem Instrument Viola. Auch Prof. Dr. Katja Lindel, Direktorin der Strahlenklinik, ist in dem Orchester – an der Oboe – aktiv. Das Orchester hat sein 50. Jubiläumsprojekt in Karlsruhe, in den vergangenen knapp 20 Jahren wurden über 2 Millionen Euro gespendet.
Mit den drei Benefizkonzerten in Karlsruhe, Reichenau und Ludwigsburg unterstützen der Deutsche Ärztechor und das WDO die Organisation Friedensdorf International und möchten hiermit einen Beitrag zu Frieden und Völkerverständigung leisten. Ein Teil der Ticketeinnahmen aus dem Karlsruher Konzert fließt zudem an die Klinikhelden: Der Förderverein finanziert Projekte auf den Kinderstationen im Zentrum für Kinder und Frauen und in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum Karlsruhe.
Konzerttermine:
- Freitag, 6. März 2026, 18:30 Uhr | Christuskirche Karlsruhe
- Samstag, 7. März 2026, 17:00 Uhr | Münster St. Maria und Markus, Reichenau
- Sonntag, 8. März 2026, 17:00 Uhr | Friedenskirche Ludwigsburg
Mitwirkende:
Mehr als 2.000 Mediziner aus 60 Nationen zählen heute zum WDO. Viermal im Jahr tauschen rund 100 Ärztinnen und Ärzte aus aller Welt ihre weißen Kittel gegen Abendkleid und Frack, um gemeinsam weltweit Benefizkonzerte zu geben. Zu den Aufführungsorten des WDO zählen die Philharmonie Berlin, die Boston Symphony Hall und die Elbphilharmonie Hamburg. Geleitet wird das WDO von seinem Gründer und Dirigenten Prof. Dr. Stefan Willich, der von 1995 bis 2025 Professor und Direktor des Instituts für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie an der Charité – Universitätsmedizin Berlin und von 2012 bis 2014 Rektor der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin war.
Der Deutsche Ärztechor besteht aus einem Zusammenschluss von mittlerweile mehr als 800 sangesbegeisterten und sangeserfahrenen Ärztinnen und Ärzten sowie Angehörigen weiterer medizinischer Tätigkeitsfelder aus allen Teilen Deutschlands und dem nahen Ausland. Mehrmals im Jahr treffen sich Sängerinnen und Sänger aus diesem Pool zu einer intensiven Probenphase, um im Anschluss mehrere Benefizkonzerte zu geben. Dabei kooperierte der Chor u.a. mit dem Deutschen Ärzteorchester, dem European Doctors Orchestra und verschiedenen aus Ärzteorchestern zusammengestellten Projektorchestern. Chorleiterin ist Anja Schlenker-Rapke.
Solisten:
- Maine Takeda, Sopran
- Louise Lotte Edler, Alt
- Fabian Kelly, Tenor
- Florian Kontschak, Bass
Friedensdorf International ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für die medizinische und soziale Unterstützung von kranken und verletzten Kindern aus Krisen- und Kriegsgebieten einsetzt. Die Organisation wurde 1967 gegründet und hat ihren Sitz in Deutschland. Sie ermöglicht es Kindern, die in ihren Heimatländern keine adäquate medizinische Versorgung erhalten können, in Deutschland behandelt zu werden. Mehr Informationen zum Friedensdorf International gibt es hier.
Der Förderverein Klinikhelden wurde Ende 2025 gegründet. Er finanziert Projekte auf den Kinderstationen im Zentrum für Kinder und Frauen und in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum Karlsruhe, die nicht durch die Kostenträger gedeckt sind.