Übergewicht und Adipositas können viele Lebensbereiche stark beeinflussen, körperlich wie emotional. Häufig bestehen auch Vorteile und falsche Meinungen über dieses Krankheitsbild und die davon betroffenen Menschen.



Umso wichtiger ist es, gut informiert zu sein und individuelle Wege zu finden, die langfristig zu mehr Gesundheit und Lebensqualität beitragen. Denn nicht jede Therapie passt zu jedem Menschen. Aber für jeden Menschen sollte es einen passenden Weg geben.



Bei der Informationsveranstaltung „Adipositas – mehr als eine Frage des Gewichts“ am 3. Dezember erfahren Patientinnen, Patienten und Angehörige alles über moderne Behandlungsmöglichkeiten und individuelle Therapieangebote.



Die Vorträge nehmen dabei den Zusammenhang zwischen Kilos, Kopf und Körper ebenso unter die Lupe wie die Therapieoptionen Operation und Medikamente. Außerdem liegt der Fokus auf den verschiedenen Aspekten der Ernährungstherapie.



Anschließend nehmen sich die Expertinnen und Experten der verschiedenen Fachgebiete ausreichend Zeit, Ihre Fragen zu beantworten.



Moderiert wird die Veranstaltung von Andreas Eisinger, Baden TV.



Der Infoabend findet am Donnerstag, den 3. Dezember, um 16 Uhr im Veranstaltungszentrum Haus R statt. Dieses erreichen Sie über den Zentraleingang Haus M, den Nordeingang von Haus M sowie den Eingang von Haus R am Parkplatz in der Franz-Lust-Straße. Hier finden Sie weitere Informationen zu Anfahrt, Parken und einen Lageplan.



Die Veranstaltung ist kostenfrei und eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

(lifePR) (