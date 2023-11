5.000 Euro für Ausflüge, Spielzeug sowie Materialien zum Stressabbau

BBBank spendet bereits zum dritten Mal vierstelligen Eurobetrag aus ihrem Förderprogramm an die Kinder- und Jugendpsychiatrie im Klinikum Karlsruhe.

Mittlerweile hat es fast schon Tradition: Mit 5.000 Euro aus ihrem Förderprogramm für gemeinnützige Einrichtungen unterstützt die Karlsruher BBBank bereits zum dritten Mal die Arbeit der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (KJPP) am Städtischen Klinikum Karlsruhe.



Die Spende soll für verschiedene Vorhaben verwendet werden. „Auf den Stationen haben wir so genannte Kulturkassen, aus denen wir für unsere Patientinnen und Patienten beispielsweise Kino- und Zoobesuche oder Ausflüge in den Ferien finanzieren“, erklärte Pflegedirektorin Elvira Schneider bei der offiziellen Übergabe. „Einen anderen Teil des Geldes nutzen wir, um Spielzeug und in die Jahre gekommene Sportgeräte wie Tischtennisschläger oder Basketbälle zu ersetzen.“ Denn Freizeitgestaltung und Sport spielen eine bedeutende Rolle bei der stationären Behandlung der Kinder und Jugendlichen.



Daneben werden mit der Spende die so genannten Skillsboxen ergänzt. Diese Kisten, die es auf jeder Station gibt, sind mit Materialien und Gegenständen bestückt, die den Patientinnen und Patienten helfen, Anspannungszustände abzubauen. „Das können Dinge zum Schmecken und Riechen sein, wie Chililutscher oder Duftöle“, erklärte Pflegedienstleitung Friederike Fellmann. „Zur Beschäftigung sind beispielsweise Sprungseile oder Ballons enthalten, zum Fühlen und Sehen Igelbälle oder Konzentrationsspiele.“



Der Freizeitraum mit Billardtisch, Boxsack und Spieleecke, an dessen Renovierung sich die BBBank zuletzt finanziell beteiligt hatte, ist inzwischen fertiggestellt und wird rege genutzt. „Wir freuen uns sehr, dass wir die KJPP wieder unterstützen können und die Mittel aus unserem Förderprogramm im Sinne der Kinder und Jugendlichen Verwendung finden“, betonte Christian Hilgendorf, zuständiger Anlagespezialist des Private Bankings der BBBank. Gemeinsam mit ihren Mitgliedern, die am Gewinnsparen teilnehmen, beteiligt sich die Genossenschaftsbank über ihr Förderprogramm mit jährlich gut 2,5 Mio. Euro an bundesweiten Projekten aus den Bereichen Bildung, Sport, Kunst, Kultur und Wissenschaft.