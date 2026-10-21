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Welt-Frühgeborenen-Tag im Elisabeth-Krankenhaus: Ein Nachmittag der Würdigung für kleine Kämpfer und ihre Familien

(lifePR) (Mönchengladbach, )
Der Start ins Leben verläuft nicht immer nach Plan: Deutschlandweit kommt etwa jedes zehnte Neugeborene zu früh auf die Welt – das betrifft rund 60.000 Kinder und ihre Familien pro Jahr. Anlässlich des Welt-Frühgeborenen-Tages rücken die Städtischen Kliniken Mönchengladbach – Elisabeth-Krankenhaus Rheydt - diese besonderen Schicksale in den Fokus. Um den oft herausfordernden Weg zu würdigen und betroffenen Familien Raum für Wiedersehen, gegenseitigen Halt und Austausch mit den damaligen Behandlungsteams zu geben, lädt die Neonatologie (Stationen K2 und K5) zu einem Nachmittag der Begegnung ein.

Einladung zum Begegnungstag und stimmungsvollen Laternenumzug

Das Team der Kinderklinik freut sich darauf, Familien, deren Kinder im Elisabeth-Krankenhaus betreut wurden, zu diesem besonderen Beisammensein zu begrüßen:

Freitag, 15. November 2026, von 15:00 bis 19:00 Uhr
Raum des Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ) in der Kinderklinik der Städtischen Kliniken Mönchengladbach

Das Programm:

Auf die Familien wartet ein geschützter Rahmen für Gespräche und gemeinsame Momente. Vor Ort können Kinder und Eltern gemeinsam Laternen gestalten, bevor am Spätnachmittag ein stimmungsvoller, musikalisch begleiteter Laternenumzug als Symbol der Hoffnung stattfindet. Im Anschluss klingt das Treffen bei Waffeln, Kakao und Kaffee in ruhiger Atmosphäre aus. Für den Umzug wird darum gebeten, eigene Laternenstäbe mitzubringen.

Wichtige Hinweise zur Teilnahme und Anmeldung:

Aufgrund der begrenzten Kapazitäten wird um eine verbindliche Anmeldung bis spätestens 30. Oktober 2026 gebeten. Ihre Ansprechpartnerin dafür ist Martina Brück unter: martina.brueck@sk-mg.de.

Zeichen der Solidarität: Eli erstrahlt in Lila

Neben dem Begegnungstag schließt sich das Elisabeth-Krankenhaus Rheydt auch in diesem Jahr der weltweiten Initiative „Purple for Preemies“ an, um gesellschaftliches Bewusstsein für das Thema Frühgeburt zu schaffen.

Mit Einbruch der Dunkelheit wird das 15 Stockwerke hohe Haupthaus des „Eli“ in den Nächten vom 14. auf den 15. November sowie am 16. November weithin sichtbar in lilafarbenem Licht erstrahlen. Das Team der Neonatologie setzt zudem auch im Klinikalltag ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit und trägt spezielle „Purple for Preemies“-Buttons.

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Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH

Die Städtischen Kliniken Mönchengladbach - Elisabeth-Krankenhaus Rheydt - stellt als Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe (Level 1) die optimale medizinische und pflegerische Betreuung von Früh- und Neugeborenen in der Region sicher.

In den Städtischen Kliniken Mönchengladbach werden pro Jahr rund 100.000 Patient:innen mit modernsten Verfahren ambulant und stationär behandelt. Die Ausstattung mit Medizintechnik der jüngsten Generation sorgt dafür, dass das Eli für viele innovative Operationsmethoden führend in der Region ist. Systematische Kooperationen wie beispielsweise mit der Uni-Klinik Düsseldorf tragen zum hohen Standard bei. Die Klinik legt großen Wert darauf, aus ihren 2.000 Mitarbeiter:innen ein echtes Team zu formen. Respekt, Verantwortung und Freundlichkeit sind grundlegend: unter den Mitarbeitenden und gegenüber den Patient:innen. Das Elisabeth-Krankenhaus ist einer der größten Arbeitgeber in Mönchengladbach. Es versteht sich als verwurzelter Teil der Region und pflegt daher den Austausch mit Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Stadt.

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