Vorhofflimmern erkennen und handeln: Experten des „Eli“ laden zum Herztag 2026

Vorhofflimmern gilt als eine der häufigsten Rhythmusstörungen und echte Volkskrankheit. Um umfassend über Vorbeugung, Diagnostik und moderne Behandlungsverfahren aufzuklären, laden die Städtischen Kliniken Mönchengladbach – Elisabeth-Krankenhaus Rheydt – am Mittwoch, denzum diesjährigen Symposium im Rahmen der bundesweiten Herzwochen ins Verwaltungsgebäude, Raum 4 und 5 ein. Unter dem Schwerpunktthema „Vorhofflimmern erkennen und handeln“ geben Ihnen Expertinnen und Experten aus Kardiologie und Rythmologie spannende Einblicke in die moderne Herzmedizin. Chefarzt Prof. Dr. med. Patrick Horn und sein erfahrenes Herzteam gestalten die öffentliche Informationsveranstaltung in enger Kooperation mit der Deutschen Herzstiftung e.V.Die Oberärzteunderklären verständlich, wie Vorhofflimmern entsteht, welche Warnzeichen wichtig sind und welche Medikamente helfen. Wie ein Vorhofohrverschluss per Katheter das Schlaganfallrisiko wirksam senken kann, demonstriert der Leitende Oberarztanhand eines Live-Falls aus dem Herzkatheterlabor.Ergänzend gebenund Oberarztpraktische Alltagstipps zum korrekten Blutdruckmessen. Über die Möglichkeiten der gezielten Katheterverödung informieren zudem die Experten der Elektrophysiologie, Christos Dimopoulos und Sektionsleiter, ebenfalls inklusive Live-Einblick aus dem Labor.Neben den Fachvorträgen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein interaktives Rahmenprogramm zum Mitmachen: Unter Anleitung von Oberarztkönnen Interessierte die lebensrettende Herzdruckmassage an Übungspuppen auffrischen. Zudem besteht die Möglichkeit, das eigene Herzschlag-Muster über ein Ein-Kanal-EKG aufzunehmen.Einen stimmungsvollen Ausklang bildet ein kleiner Imbiss mit musikalischer Untermalung durch den Pianisten. Im persönlichen Gespräch stehen die Fachärztinnen und Fachärzte der Klinik im Anschluss für individuelle Fragen bereit.Der Eintritt ist frei. Wir bitten freundlich um Ihre Anmeldung sowie Rückfragen telefonisch unteroder per E-Mail an