Vorhofflimmern erkennen und handeln: Experten des „Eli“ laden zum Herztag 2026
Expertenvorträge und Live-Einblicke ins Katheterlabor
Die Oberärzte Dr. Marvin Leineweber und Dr. Ismet Hodzic erklären verständlich, wie Vorhofflimmern entsteht, welche Warnzeichen wichtig sind und welche Medikamente helfen. Wie ein Vorhofohrverschluss per Katheter das Schlaganfallrisiko wirksam senken kann, demonstriert der Leitende Oberarzt Dr. Timo Bömicke anhand eines Live-Falls aus dem Herzkatheterlabor.
Ergänzend geben Prof. Horn und Oberarzt Dr. Stefan Binnebößel praktische Alltagstipps zum korrekten Blutdruckmessen. Über die Möglichkeiten der gezielten Katheterverödung informieren zudem die Experten der Elektrophysiologie, Christos Dimopoulos und Sektionsleiter Jan Olligs, ebenfalls inklusive Live-Einblick aus dem Labor.
Praktische Übungen und persönlicher Austausch
Neben den Fachvorträgen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein interaktives Rahmenprogramm zum Mitmachen: Unter Anleitung von Oberarzt Dr. Jan Schmidt können Interessierte die lebensrettende Herzdruckmassage an Übungspuppen auffrischen. Zudem besteht die Möglichkeit, das eigene Herzschlag-Muster über ein Ein-Kanal-EKG aufzunehmen.
Einen stimmungsvollen Ausklang bildet ein kleiner Imbiss mit musikalischer Untermalung durch den Pianisten Florian Fleischmann. Im persönlichen Gespräch stehen die Fachärztinnen und Fachärzte der Klinik im Anschluss für individuelle Fragen bereit.
Anmeldung & Kontakt
Der Eintritt ist frei. Wir bitten freundlich um Ihre Anmeldung sowie Rückfragen telefonisch unter 02166 394-2130 oder per E-Mail an kardiologie@sk-mg.de.