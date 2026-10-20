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Vorhofflimmern erkennen und handeln: Experten des „Eli“ laden zum Herztag 2026

(lifePR) (Mönchengladbach, )
Vorhofflimmern gilt als eine der häufigsten Rhythmusstörungen und echte Volkskrankheit. Um umfassend über Vorbeugung, Diagnostik und moderne Behandlungsverfahren aufzuklären, laden die Städtischen Kliniken Mönchengladbach – Elisabeth-Krankenhaus Rheydt – am Mittwoch, den 04. November 2026, um 17:00 Uhr zum diesjährigen Symposium im Rahmen der bundesweiten Herzwochen ins Verwaltungsgebäude, Raum 4 und 5 ein. Unter dem Schwerpunktthema „Vorhofflimmern erkennen und handeln“ geben Ihnen Expertinnen und Experten aus Kardiologie und Rythmologie spannende Einblicke in die moderne Herzmedizin. Chefarzt Prof. Dr. med. Patrick Horn und sein erfahrenes Herzteam gestalten die öffentliche Informationsveranstaltung in enger Kooperation mit der Deutschen Herzstiftung e.V.

Expertenvorträge und Live-Einblicke ins Katheterlabor

Die Oberärzte Dr. Marvin Leineweber und Dr. Ismet Hodzic erklären verständlich, wie Vorhofflimmern entsteht, welche Warnzeichen wichtig sind und welche Medikamente helfen. Wie ein Vorhofohrverschluss per Katheter das Schlaganfallrisiko wirksam senken kann, demonstriert der Leitende Oberarzt Dr. Timo Bömicke anhand eines Live-Falls aus dem Herzkatheterlabor.

Ergänzend geben Prof. Horn und Oberarzt Dr. Stefan Binnebößel praktische Alltagstipps zum korrekten Blutdruckmessen. Über die Möglichkeiten der gezielten Katheterverödung informieren zudem die Experten der Elektrophysiologie, Christos Dimopoulos und Sektionsleiter Jan Olligs, ebenfalls inklusive Live-Einblick aus dem Labor.

Praktische Übungen und persönlicher Austausch

Neben den Fachvorträgen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein interaktives Rahmenprogramm zum Mitmachen: Unter Anleitung von Oberarzt Dr. Jan Schmidt können Interessierte die lebensrettende Herzdruckmassage an Übungspuppen auffrischen. Zudem besteht die Möglichkeit, das eigene Herzschlag-Muster über ein Ein-Kanal-EKG aufzunehmen.

Einen stimmungsvollen Ausklang bildet ein kleiner Imbiss mit musikalischer Untermalung durch den Pianisten Florian Fleischmann. Im persönlichen Gespräch stehen die Fachärztinnen und Fachärzte der Klinik im Anschluss für individuelle Fragen bereit.

Anmeldung & Kontakt

Der Eintritt ist frei. Wir bitten freundlich um Ihre Anmeldung sowie Rückfragen telefonisch unter 02166 394-2130 oder per E-Mail an kardiologie@sk-mg.de.

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Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH

In den Städtischen Kliniken Mönchengladbach, dem Elisabeth-Krankenhaus Rheydt, werden pro Jahr rund 100.000 Patient:innen mit modernsten Verfahren ambulant und stationär behandelt. Die Ausstattung mit Medizintechnik der jüngsten Generation sorgt dafür, dass das Eli für viele innovative Operationsmethoden führend in der Region ist. Systematische Kooperationen wie beispielsweise mit der Uni-Klinik Düsseldorf tragen zum hohen Standard bei. Die Klinik legt großen Wert darauf, aus ihren 2.000 Mitarbeiter:innen ein echtes Team zu formen. Respekt, Verantwortung und Freundlichkeit sind grundlegend: unter den Mitarbeitenden und gegenüber den Patient:innen. Das Elisabeth-Krankenhaus ist einer der größten Arbeitgeber in Mönchengladbach. Es versteht sich als verwurzelter Teil der Region und pflegt daher den Austausch mit Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Stadt.

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