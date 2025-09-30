Städtische Kliniken Mönchengladbach stellen Dr. Silke Kühnle als zweite Geschäftsführerin vor: Mit breiter Expertise in die Zukunft

Die Städtischen Kliniken Mönchengladbach – das Elisabeth-Krankenhaus Rheydt – verstärken ihre Führungsebene. Ab dem 1. Oktober 2025 wird Dr. Silke Kühnle als zweite Geschäftsführerin die patientenzentrierte Gesundheitsversorgung in der Region maßgeblich vorantreiben.



Die erfahrene Führungskraft bringt umfangreiche Expertise in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Change-Management, Medizinstrategie sowie Prozessoptimierung mit. Ihr beruflicher Werdegang ist dabei ebenso beeindruckend wie vielfältig: Nach einem Studium der Wirtschaftswissenschaften und Managementstudien mit Fokus auf Gesundheitsprozesse, übernahm die 56-Jährige verschiedene Managementpositionen, unter anderem an der Uniklinik Köln und der Uniklinik Düsseldorf. Zuletzt war sie bei der Unternehmensberatung Borchers & Kollegen tätig.



„Frau Dr. Kühnle hat in den vergangenen Jahren bereits eng mit den Städtischen Kliniken zusammengearbeitet und uns bei verschiedenen Themen unterstützt“, erklärt Bernd Meisterling-Riecks, Vorsitzender des Aufsichtsrats. „Ich bin überzeugt, dass sie mit ihrer Erfahrung als Konzeptentwicklerin und Expertin für medizinstrategische Fragestellungen einen wesentlichen Beitrag zur strategischen Weiterentwicklung unserer Klinik leisten wird und wir mit dieser klaren Aufteilung optimal aufgestellt sind, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.“



Neue Rollenverteilung in der Geschäftsführung



Ihre Bestellung ist Teil einer strategischen Neuordnung der Führungsriege. Thorsten Celary, bisheriger Geschäftsführer der Städtischen Kliniken, wurde zum Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt. Er wird sich künftig auf die Bereiche Strategie, Außenvertretung und Öffentlichkeitsarbeit konzentrieren sowie weiterhin als Geschäftsführer für die Tochtergesellschaften SAM gGmbH, SGN GmbH, KSG mbH und das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) fungieren. Frau Dr. Kühnle übernimmt die Verantwortung für Prozesse und Organisation. Sie wird Ansprechpartnerin für die Ärztliche Direktion, Pflegedirektion, das OP-Management und das Medizin-Management sein. Zudem wird sie die Vorbereitung und Begleitung wichtiger Maßnahmen zur organisatorischen, baulichen und betrieblichen Fortentwicklung der Klinik übernehmen und als disziplinarische Vorgesetzte für die Chefärztin/den Chefarzt der Zentralen Notaufnahme und die Geschäftsführende Ärztin/den Geschäftsführenden Arzt der Intensivstation fungieren.



Gemeinsam werden Herr Celary und Frau Dr. Kühnle alle Themen rund um die Unternehmensentwicklung und große, übergreifende Projekte leiten. Prof. Dr. med. Huan Nguyen, der seit dem 1. Januar 2025 als Ärztlicher Direktor tätig ist, wird die Geschäftsführung weiterhin in medizinisch-strategischen Fragen beraten.



Neben ihrer beruflichen Kompetenz zeichnet sich Dr. Kühnle durch vielseitige persönliche Interessen aus. Sie ist Mutter zweier erwachsener Kinder und lebt mit ihrem Mann in Düsseldorf. In ihrer Freizeit treibt sie gerne Sport und verbringt viel Zeit in der Natur und mit Freunden



Die Städtischen Kliniken Mönchengladbach freuen sich, mit Dr. Silke Kühnle eine dynamische und kompetente zweite Geschäftsführerin an Bord zu holen, die die Zukunft der Gesundheitsversorgung in der Region mitgestalten wird.





