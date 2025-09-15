Städtische Kliniken Mönchengladbach erhalten renommiertes LZG-Qualitätssiegel für Krankenhaushygiene und Patientensicherheit

Die Städtischen Kliniken Mönchengladbach – Elisabeth Krankenhaus Rheydt - wurden als erstes Krankenhaus in Mönchengladbach und der Region mit dem LZG-Qualitätssiegel für Krankenhäuser ausgezeichnet. Dieses Siegel des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG NRW) bestätigt die „herausragende Qualität in der Krankenhaushygiene und im Bereich der Patientensicherheit“. Das „Eli“ setzt damit einmal mehr ein Zeichen in der medizinischen Versorgung und das Engagement für Patient:innensicherheit.



Das LZG-Qualitätssiegel knüpft an das frühere EurosafetyHealthNet-Siegel an, auch bekannt als MRSA-Siegel, das sich auf den adäquaten Umgang mit MRSA-Keimen konzentrierte. Nach dem Auslaufen dieses Projekts im Jahr 2019 veranlasste das Gesundheitsministerium NRW über das LZG NRW und die Gesundheitsämter eine neue Initiative zur Qualitätssicherung in Krankenhäusern.



"Als das LZG NRW über das Gesundheitsamt Mönchengladbach anfragte, ob wir an der neuen Siegelvergabe teilnehmen möchten, haben wir sofort zugesagt", so Daniela Menzel, Leitende Hygienefachkraft bei den Städtischen Kliniken Mönchengladbach. "Unsere Geschäftsführung unterstützte das Projekt von Anfang an."



Trotz des zusätzlichen Arbeitsaufwands und der damaligen knappen Ressourcen, hielten die Städtischen Kliniken Mönchengladbach an ihrem Engagement fest. Auch die dann folgende Corona-Pandemie, die viele Prozesse verlangsamte, konnte das Vorhaben nicht stoppen. "Wir waren bereits angemeldet, und das Verfahren lief im Hintergrund weiter", erklärt Menzel. "2023 wurden wir schließlich visitiert und konnten dank unserer kontinuierlichen Arbeit, problemlos Daten aus den Jahren 2019 bis 2022 nachreichen."



Ein wesentlicher Bestandteil des LZG-Siegels ist das Thema Antibiotic Stewardship (ABS), also der rationale und verantwortungsvolle Einsatz von Antibiotika. "Gemeinsam mit Dr. Tim Lange, Geschäftsführender Arzt; Leiter ABS-Team und Leitung operative Intensivmedizin, hatten wir bereits vor der Pandemie ein ABS-Team gegründet", betont Daniela Menzel. "So konnten wir durch die Vorgaben des Landes unsere internen Abläufe weiter optimieren und davon profitieren." Während die Städtischen Kliniken Mönchengladbach das LZG-Siegel bereits erhalten haben, ist das Auditierungsverfahren in anderen Klinken in der Region erst für das nächste Jahr geplant. "Das ist ein fantastisches Signal für die Patientensicherheit in unserem Haus und unterstreicht unsere stetigen Bemühungen diese dauerhaft zu gewährleisten. Wir sind stolz darauf, das LZG-Siegel als erstes Krankenhaus in Mönchengladbach und der Region erhalten zu haben!"



Das LZG-Qualitätssiegel für Krankenhäuser ist ein wichtiger Indikator für hohe Qualitätsstandards in der Gesundheitsversorgung und ein Beleg für das unermüdliche Engagement der Städtischen Kliniken Mönchengladbach für die Gesundheit und Sicherheit ihrer Patientinnen und Patienten.

