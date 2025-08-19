Städtische Kliniken Mönchengladbach: Gynäkologische Onkologie erfolgreich als Krebszentrum zertifiziert

Die gynäkologische Onkologie in den Städtischen Kliniken Mönchengladbach – Elisabeth-Krankenhaus Rheydt - hat erfolgreich die Zertifizierung als gynäkologisches Krebszentrum (GKZ) durch die unabhängige Zertifizierungsorganisation OnkoZert erhalten. Diese Auszeichnung bescheinigt der Klinik eine hohe Expertise und die Einhaltung strengster Qualitätsstandards in der Behandlung von Krebserkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane.



Die erfolgreiche Zertifizierung ist ein bedeutender Schritt für die gynäkologische Onkologie in der Region und unterstreicht das kontinuierliche Engagement der Städtischen Kliniken für eine optimale Patientenversorgung. Durch die Etablierung eines spezialisierten Zentrums wird die Versorgung von Patientinnen mit gynäkologischen Krebserkrankungen weiter gebündelt und auf höchstem Niveau sichergestellt.



„Diese Zertifizierung ist eine wertvolle Bestätigung unserer langjährigen starken personellen Expertise und unseres interdisziplinären Ansatzes in der gynäkologischen Onkologie“, betont Chefarzt Dr. med. René Bogesits Aufschneider. „Für unsere Patientinnen bedeutet dies eine noch optimalere Versorgung auf Basis aktuellster wissenschaftlicher Erkenntnisse und in einem Umfeld, das ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Dieser Schritt ist ein weiterer wichtiger Baustein für unsere Frauenheilkunde, um die medizinische Versorgung in der Region kontinuierlich zu verbessern.“



Die Zertifizierung als gynäkologisches Krebszentrum enthält die umfassende Diagnostik, Therapie und Nachsorge aller gynäkologischen Krebserkrankungen. Patientinnen profitieren von einem multiprofessionellen Team aus erfahrenen Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften, Psychoonkologen und weiteren Spezialisten, die eng zusammenarbeiten, um einen individuellen und ganzheitlichen Behandlungsplan zu erstellen.



Die Städtischen Kliniken setzen mit dieser Zertifizierung ein weiteres wichtiges Zeichen für die Weiterentwicklung der medizinischen Versorgung in Mönchengladbach und der umliegenden Region. Das gynäkologische Krebszentrum wird einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, die Chancen auf Heilung und eine hohe Lebensqualität für Patientinnen mit gynäkologischen Krebserkrankungen nachhaltig zu verbessern.

