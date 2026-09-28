Starke Führung für die Notaufnahme des Elisabeth-Krankenhauses

Ein Lebenslauf mit Seltenheitswert, eine klare Vision und die Leidenschaft für die Dynamik der Akutmedizin: Zum 01. Oktober 2026 übernimmt Dr. med. Dr. rer. oec. David Eichhorn die Chefärztliche Leitung der Zentralen Notaufnahme (ZNA) in den Städtischen Kliniken Mönchengladbach – Elisabeth-Krankenhaus Rheydt. Der 46-jährige folgt auf Dr. med. Annika Encke, die die ZNA seit 2023 geleitet hat.



Zwei Fachdisziplinen vereint: Betriebswirtschaft trifft Schockraum



David Eichhorn, gebürtiger Frankfurter und seit Jugendtagen in Düsseldorf zu Hause, verknüpft in seiner Person zwei Kernbereiche, die in der modernen Gesundheitsversorgung immer wichtiger werden. Nach seinem wirtschaftswissenschaftlichen Studium arbeitete er zunächst in der freien Wirtschaft und promovierte im Bereich internationales Marketing. Parallel dazu begann er ein Studium der Humanmedizin an der Heinrich-Heine-Universität, das er 2016 abschloss. Seitdem war er am Universitätsklinikum Düsseldorf (UKD) tätig, wo er direkt im Anschluss an seine Facharztausbildung in der Orthopädie und Unfallchirurgie in das Team der Zentralen Notaufnahme wechselte.



Als Oberarzt trug er dort die Mitverantwortung für die Versorgung von jährlich rund 50.000 Patientinnen und Patienten und brachte dabei beide Seiten seiner Ausbildung zusammen. Neben dem klinischen Alltag befasste er sich schwerpunktmäßig mit der strategischen Ausrichtung und wirtschaftliche Weiterentwicklung der Abteilung.



Während Verbände und Fachärzte heftige Kritik an den Reformplänen zur Notfallversorgung üben, sieht die Realität in den Ambulanzen unverändert aus: Die Notaufnahmen fangen tagtäglich auf, was im ambulanten Sektor oder der Patientensteuerung ins Stocken gerät. Genau an diesem Schnittpunkt von Medizin und Management möchte Dr. Dr. David Eichhorn ansetzen. „Ich bin ja unter anderem Ökonom. Das Wirtschaftliche in der Notfallmedizin interessiert mich sehr“, betont der neue Chefarzt. Die Notfallmedizin sei für ihn der spannendste Fachbereich, weil sich politische Weichenstellungen und gesellschaftliche Veränderungen dort unmittelbar im Versorgungsalltag bemerkbar machten: „Ressourcen werden immer knapper, und die Notaufnahme muss oft das auffangen, was systemseitig fehlt. Gleichzeitig wächst der Bedarf. Das ist daher ein extrem dynamischer Fachbereich, der aber auch unheimlich viel Spaß macht.“



Impulse für Mönchengladbach und die Region



In den Städtischen Kliniken Mönchengladbach, wo jährlich rund 45.000 Notfallpatient:innen versorgt werden, übernimmt Eichhorn nun die gesamtwirtschaftliche und medizinische Leitung der ZNA. „Im ‚Eli‘ werde ich das fortführen, was ich bereits am UKD gemacht habe – nur in leitender Position als Chefarzt. Es geht mir darum, die Notfallmedizin weiter auszubauen und zu stärken.



Sein Ansatz setzt dabei stark auf Kooperation. Um die Notfallversorgung der Region zukunftssicher aufzustellen, sucht er den engen Schulterschluss mit der Feuerwehr, der Stadt, den Rettungsdiensten, den niedergelassenen Zuweisern und den umliegenden Krankenhäusern.



Innovationen, KI, ökonomische Nachhaltigkeit und ein wenig Privates



Für die ZNA im Elisabeth-Krankenhaus Rheydt hat sich der neue Chefarzt konkrete Ziele gesteckt. Neben der Weiterentwicklung etablierter Notfallkonzepte – wie etwa für den Massenanfall von Verletzten (MANV) oder modernen Triage-Systemen – setzt Eichhorn auf den gezielten Einsatz neuer Technologien: „Wir müssen neue Systeme etablieren und Prozesse durch Automatisierung und Künstliche Intelligenz unterstützen.“ Gleichzeitig behält er die wirtschaftlichen Aspekte im Blick. Ein wichtiger Baustein sei es, die Patientenströme bedarfsgerecht zu leiten und das Spektrum der stationär aufgenommenen Notfallpatienten weiterzuentwickeln. Zum Start steht für ihn jedoch das Ankommen im Vordergrund: „Als Erstes gilt es jetzt, mir vor Ort einen umfassenden Überblick zu verschaffen. Ökonomische Sicherheit ist wichtig – und am Ende muss alles einen spürbaren Benefit für unsere Klinik und die Patientinnen und Patienten ergeben.“



Auch nach seinem Wechsel bleibt David Eichhorn der Wissenschaft und studentischen Ausbildung treu. Unter anderem beteiligt er sich an der notfallmedizinischen Lehre der Heinrich-Heine-Universität und hält Fachvorträge, zum Beispiel im November beim populären Online-Format „ZNA Mittwochsfortbildung“.



Privat setzt der neue Chefarzt auf einen klaren Ausgleich zum oft hektischen Krankenhausalltag: Eichhorn lebt mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter in Düsseldorf. In seiner Freizeit kocht er gerne mit Familie und Freunden oder betreibt Kampfsport.



„Wir heißen Herrn Dr. Dr. Eichhorn in unserem Haus herzlich willkommen und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit“, so Marion Gutsche, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Städtischen Kliniken Mönchengladbach. „Ein großer Dank geht zugleich an Frau Dr. Encke, die unsere ZNA in den letzten Jahren mit großem Engagement durch eine starke Wachstumsphase geführt hat. Für ihren Weg in die eigene Praxis in Düsseldorf wünschen wir ihr von Herzen alles Gute.“

(lifePR) (