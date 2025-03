Mit Prof. Dr. med. Björn Lampe gewinnt die Frauenklinik einen renommierten Experten in der Tumortherapie

Seit dem 1. Januar 2025 verstärkt Prof. Dr. med. Björn Lampe als Senior Medical Advisor das Team der Klinik für Geburtshilfe und Frauenheilkunde an den Städtischen Kliniken Mönchengladbach. Mit seiner renommierten Expertise auf dem Gebiet der gynäkologischen Onkologie wird die Abteilung unter Leitung von Chefarzt Dr. René Bogesits Aufschneider weiter gestärkt sowie eine umfassende Multiorgan-Onkologie zu einem Schwerpunkt der Städtischen Kliniken Mönchengladbach ausgebaut.



Internationale Expertise und innovative Therapien



Prof. Lampe bringt jahrzehntelange Erfahrung in der Behandlung komplexer gynäkologischer Tumorerkrankungen mit. Zu seinen Spezialgebieten zählen die operative Behandlung von organübergreifenden Tumoren sowie rekonstruktive Eingriffe am Beckenboden. Sein Fachwissen und seine chirurgische Präzision sind international anerkannt. Dies belegt unter anderem auch seine Mitgliedschaften in zahlreichen internationalen Gesellschaften. Zudem ist Prof. Lampe neben vielen weiteren Ämtern auch Mandatsträger der onkologischen Leitlinie Rezidivchirurgie beim Endometriosekarzinom sowie Fachexperte und Leiter des gynäkologischen Krebszentrums der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und seit 2020 auch Leiter des Centre of Excellence in Ovarian Cancer Surgery (ESGO).



Zuletzt leitete Prof. Lampe 18 Jahre lang die Frauenklinik der Kaiserswerther Diakonie im Florence-Nightingale-Krankenhaus in Düsseldorf. Unter seiner Führung entwickelte sich die Klinik zu einem europaweit anerkannten Zentrum für gynäkologische Tumorerkrankungen, das mehrfach für seine herausragende Qualität ausgezeichnet wurde. Mit dieser langjährigen Erfahrung und seiner internationalen Expertise wird Prof. Lampe nun die Frauenklinik der Städtischen Kliniken Mönchengladbach entscheidend weiter voranbringen.



Gynnäkologische Onkologie im Eli auf neuem Niveau



Mit dem Einstieg von Prof. Lampe erhalten Patientinnen in den Städtischen Kliniken Zugang zu innovativen Therapiekonzepten, die bisher nur an wenigen spezialisierten Zentren in Deutschland angeboten werden. Dazu zählen komplexe Tumorresektionen, rekonstruktive Beckenbodenchirurgie sowie personalisierte Therapien bei fortgeschrittenen Krebserkrankungen.



Chefarzt Dr. René Bogesits Aufschneider unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit: „Mit Prof. Lampe an unserer Seite können wir die gynäkologische Onkologie in unserer Klinik auf ein neues Niveau heben. Besonders bei hochkomplexen Fällen profitieren unsere Patientinnen von seiner Expertise.“



Langjährige Verbindung



Die Zusammenarbeit zwischen Dr. Bogesits Aufschneider und Prof. Lampe ist nicht neu: Von 2021 bis 2023 war Dr. Bogesits Aufschneider geschäftsführender Oberarzt im Florence-Nightingale-Krankenhaus unter der Leitung von Prof. Lampe. „Die gemeinsame berufliche Geschichte schafft Vertrauen und bildet eine solide Grundlage für die zukünftige Weiterentwicklung unserer Klinik“, so Dr. Bogesits Aufschneider.



Kompetenzzentrum für Multiorgan-Onkologie in der Region



Die Erweiterung des Teams durch Prof. Lampe ist ein weiterer Schritt, die Städtischen Kliniken Mönchengladbach als führendes Kompetenzzentrum für Multiorgan-Onkologie in der Region zu etablieren. Patientinnen profitieren von modernsten Therapieverfahren, einer hohen chirurgischen Expertise und einer persönlichen, patientenzentrierten Betreuung auf höchstem medizinischen Niveau.

(lifePR) (