Michael Müller ist neuer Pflegedirektor an den Städtischen Kliniken Mönchengladbach

Die Städtischen Kliniken Mönchengladbach – Elisabeth-Krankenhaus Rheydt – freuen sich, Michael Müller als neuen Pflegedirektor begrüßen zu dürfen. Er trat die Position am 1. Juli 2026 an und wird die zukunftsorientierte Weiterentwicklung der klinischen Prozesse sowie die strategische Organisationsentwicklung in der Pflege maßgeblich vorantreiben.



Herr Müller bringt eine langjährige, fundierte Erfahrung im Gesundheitswesen mit. Nach seiner Ausbildung in der Krankenpflege und Fachweiterbildungen für Anästhesie- und Intensivpflege sowie Rettungswesen, war er über zwei Jahrzehnte am Universitätsklinikum Gießen tätig, unter anderem als Pflegedienstleitung und OP-Manager.



Der Diplom-Pflegewirt leitete in den vergangenen knapp zwanzig Jahren als Pflegedirektor diverse große Kliniken, unter anderem in Schweinfurt und Itzehoe, wo er zudem Vorstandsverantwortung trug. Seine Schwerpunkte liegen auf der strategischen Organisationsentwicklung und der Optimierung klinischer Prozesse.



„Wir heißen Herrn Müller herzlich willkommen. Seine anerkannte und ausgewiesene Expertise wird uns dabei helfen, die Pflege zukunftssicher, modern und patientenorientiert aufzustellen“, so die Geschäftsführung der Städtischen Kliniken Mönchengladbach mit Thorsten Celary (Vorsitzender) und Dr. Silke Kühnle.



Privat ist der zweifache Familienvater seit über 30 Jahren eng mit der Region verbunden und leidenschaftlicher Fan von Borussia Mönchengladbach.

(lifePR) (