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Michael Müller ist neuer Pflegedirektor an den Städtischen Kliniken Mönchengladbach

(lifePR) (Mönchengladbach, )
Die Städtischen Kliniken Mönchengladbach – Elisabeth-Krankenhaus Rheydt – freuen sich, Michael Müller als neuen Pflegedirektor begrüßen zu dürfen. Er trat die Position am 1. Juli 2026 an und wird die zukunftsorientierte Weiterentwicklung der klinischen Prozesse sowie die strategische Organisationsentwicklung in der Pflege maßgeblich vorantreiben.

Herr Müller bringt eine langjährige, fundierte Erfahrung im Gesundheitswesen mit. Nach seiner Ausbildung in der Krankenpflege und Fachweiterbildungen für Anästhesie- und Intensivpflege sowie Rettungswesen, war er über zwei Jahrzehnte am Universitätsklinikum Gießen tätig, unter anderem als Pflegedienstleitung und OP-Manager.

Der Diplom-Pflegewirt leitete in den vergangenen knapp zwanzig Jahren als Pflegedirektor diverse große Kliniken, unter anderem in Schweinfurt und Itzehoe, wo er zudem Vorstandsverantwortung trug. Seine Schwerpunkte liegen auf der strategischen Organisationsentwicklung und der Optimierung klinischer Prozesse.

„Wir heißen Herrn Müller herzlich willkommen. Seine anerkannte und ausgewiesene Expertise wird uns dabei helfen, die Pflege zukunftssicher, modern und patientenorientiert aufzustellen“, so die Geschäftsführung der Städtischen Kliniken Mönchengladbach mit Thorsten Celary (Vorsitzender) und Dr. Silke Kühnle.

Privat ist der zweifache Familienvater seit über 30 Jahren eng mit der Region verbunden und leidenschaftlicher Fan von Borussia Mönchengladbach.

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Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH

In den Städtischen Kliniken Mönchengladbach - Elisabeth-Krankenhaus Rheydt - werden pro Jahr rund 100.000 Patient:innen mit modernsten Verfahren ambulant und stationär behandelt. Die Ausstattung mit Medizintechnik der jüngsten Generation sorgt dafür, dass das „Eli“ für viele innovative Operationsmethoden führend in der Region ist. Systematische Kooperationen wie beispielsweise mit der Uni-Klinik Düsseldorf tragen zum hohen Standard bei. Die Klinik legt großen Wert darauf, aus ihren mehr als 2.000 Mitarbeiter:innen ein echtes Team zu formen. Respekt, Verantwortung und Freundlichkeit sind grundlegend: unter den Mitarbeitenden und gegenüber den Patient:innen. Das Elisabeth-Krankenhaus ist einer der größten Arbeitgeber in Mönchengladbach. Es versteht sich als verwurzelter Teil der Region und pflegt daher den Austausch mit Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Stadt.

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