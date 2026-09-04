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Höchste Qualität für kranke Herzen: Elisabeth-Krankenhaus wird zertifiziertes Mitralklappen-Zentrum

(lifePR) (Mönchengladbach, )
Die Klinik für Kardiologie und Angiologie der Städtischen Kliniken Mönchengladbach – Elisabeth-Krankenhaus Rheydt - ist von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) erstmals als Mitralklappen-Zentrum ausgezeichnet worden.

Die interventionelle Behandlung von Herzklappenerkrankungen – also Eingriffe über feine Katheter ohne offene Operation – zählt zu den anspruchsvollsten Feldern der modernen Medizin. Verlässliche Strukturen, eingespielte Abläufe und modernste Technik bilden dafür das Fundament. Genauso wichtig bleiben jedoch die persönliche Erfahrung des Behandlungsteams und die technische Präzision im Operationssaal.

Prof. Dr. med. Patrick Horn, Chefarzt der Kardiologie im „Eli“, bringt eine mehr als zwölfjährige Expertise in der Mitralklappen-Therapie aus einem universitären Zentrum mit hoher Fallzahl mit. Dieses Wissen war in den vergangenen zwei Jahren der Motor für den gezielten Ausbau des Klappenprogramms im Mönchengladbacher Süden: Neue Behandlungsverfahren wurden etabliert, das Team intensiv geschult und die Zahl der Eingriffe rasch gesteigert.

Heute arbeitet eine spezialisierte Einheit Hand in Hand – von der hochauflösenden Diagnostik und Therapieplanung über den eigentlichen Eingriff im Herzkatheterlabor und Hybrid-OP bis hin zur Nachsorge auf den Stationen.

Die DGK-Zertifizierung bestätigt nun offiziell, dass die Klinik die strengen fachlichen und qualitativen Hürden der Fachgesellschaft vollumfänglich erfüllt. Für die Patientinnen und Patienten aus Mönchengladbach und der Region bedeutet das: eine erstklassige, kardiologische Spitzenmedizin direkt vor der Haustür.

Hinter dem Zertifikat steht ein eingespieltes Team um Chefarzt Prof. Dr. med. Patrick Horn, den leitenden Oberarzt Dr. med. Timo Bömicke, Oberärztin Gülcan Demirel und Oberarzt Dr. med. Marvin Leineweber. Unterstützt wurden sie vom Qualitätsmanagement unter Tobias Schrammen sowie den Kolleginnen und Kollegen aus Pflege, OP und Funktionsbereichen.

Der Ärztliche Direktor, Prof. Dr. med. Huan Nguyen, sieht im neuen Zentrum einen wichtigen Baustein für die Zukunft des Hauses: „Es sind genau diese medizinischen Spezialisierungen, die unser Krankenhaus zukunftsfest machen und es als eine verlässliche Anlaufstelle für die Menschen in unserer Region sichern.“

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Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH

In den Städtischen Kliniken Mönchengladbach, dem Elisabeth-Krankenhaus Rheydt, werden pro Jahr rund 100.000 Patient:innen mit modernsten Verfahren ambulant und stationär behandelt. Die Ausstattung mit Medizintechnik der jüngsten Generation sorgt dafür, dass das Eli für viele innovative Operationsmethoden führend in der Region ist. Systematische Kooperationen wie beispielsweise mit der Uni-Klinik Düsseldorf tragen zum hohen Standard bei. Die Klinik legt großen Wert darauf, aus ihren 2.000 Mitarbeiter:innen ein echtes Team zu formen. Respekt, Verantwortung und Freundlichkeit sind grundlegend: unter den Mitarbeitenden und gegenüber den Patient:innen. Das Elisabeth-Krankenhaus ist einer der größten Arbeitgeber in Mönchengladbach. Es versteht sich als verwurzelter Teil der Region und pflegt daher den Austausch mit Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Stadt.

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