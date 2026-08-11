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Hand aufs Herz: Lebensretter sein - Kostenfreie Reanimationskurse im Eli

(lifePR) (Mönchengladbach, )
Jedes Jahr erleiden in Deutschland rund 136.000 Menschen einen Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb eines Krankenhauses – über 70 % davon im eigenen häuslichen Umfeld. In solchen Notfällen entscheiden die allerersten Minuten. Dennoch zögern viele Ersthelfende aus Angst, Fehler zu machen. Dabei gilt ein einfacher Grundsatz: Man kann nichts falsch machen – außer, gar nicht zu handeln.

Um diese Hürde abzubauen und wichtige Erste-Hilfe-Kenntnisse in der Region zu stärken, startet die Klinik für Kardiologie in den Städtischen Kliniken Mönchengladbach – Elisabeth Krankenhaus Rheydt - die Initiative #EliReanimiert – Hand aufs Herz: Lebensretter sein.

Im Rahmen kostenfreier Laienreanimationskurse vermittelt Dr. med. Marvin Leineweber, Oberarzt in der Kardiologie, gemeinsam mit weiteren erfahrenen Ärztinnen und Ärzten die zentralen Grundregeln der Wiederbelebung: Prüfen – Rufen – Drücken. Im Anschluss haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, die praktischen Handgriffe direkt am Reanimationsdummy zu festigen.

Die Termine im Überblick:
09. September 2026 | 18:00 Uhr
09. Dezember 2026 | 18:00 Uhr
Dauer: ca. 90 Minuten
Ort: Städtische Kliniken Mönchengladbach (Verwaltungsgebäude, Raum 5)
Teilnahme: Kostenfrei (begrenzt auf 25 Personen pro Kurs)
Anmeldung: https://heyinvite.com/...

Anlagen

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Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH

In den Städtischen Kliniken Mönchengladbach, dem Elisabeth-Krankenhaus Rheydt, werden pro Jahr rund 100.000 Patient:innen mit modernsten Verfahren ambulant und stationär behandelt. Die Ausstattung mit Medizintechnik der jüngsten Generation sorgt dafür, dass das Eli für viele innovative Operationsmethoden führend in der Region ist. Systematische Kooperationen wie beispielsweise mit der Uni-Klinik Düsseldorf tragen zum hohen Standard bei. Die Klinik legt großen Wert darauf, aus ihren 2.000 Mitarbeiter:innen ein echtes Team zu formen. Respekt, Verantwortung und Freundlichkeit sind grundlegend: unter den Mitarbeitenden und gegenüber den Patient:innen. Das Elisabeth-Krankenhaus ist einer der größten Arbeitgeber in Mönchengladbach. Es versteht sich als verwurzelter Teil der Region und pflegt daher den Austausch mit Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Stadt.

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