Hand aufs Herz: Lebensretter sein - Kostenfreie Reanimationskurse im Eli
Um diese Hürde abzubauen und wichtige Erste-Hilfe-Kenntnisse in der Region zu stärken, startet die Klinik für Kardiologie in den Städtischen Kliniken Mönchengladbach – Elisabeth Krankenhaus Rheydt - die Initiative #EliReanimiert – Hand aufs Herz: Lebensretter sein.
Im Rahmen kostenfreier Laienreanimationskurse vermittelt Dr. med. Marvin Leineweber, Oberarzt in der Kardiologie, gemeinsam mit weiteren erfahrenen Ärztinnen und Ärzten die zentralen Grundregeln der Wiederbelebung: Prüfen – Rufen – Drücken. Im Anschluss haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, die praktischen Handgriffe direkt am Reanimationsdummy zu festigen.
Die Termine im Überblick:
09. September 2026 | 18:00 Uhr
09. Dezember 2026 | 18:00 Uhr
Dauer: ca. 90 Minuten
Ort: Städtische Kliniken Mönchengladbach (Verwaltungsgebäude, Raum 5)
Teilnahme: Kostenfrei (begrenzt auf 25 Personen pro Kurs)
Anmeldung: https://heyinvite.com/...